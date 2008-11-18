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Politika

'Tokatçı' AKP'li yönetici çıktı

Sakarya Akyazı'da vatandaşlardan 'Emanet' adı altında topladığı 5 milyon YTL değerindeki para ve ziynet eşyasıyla kaçan Ömer Topal AKP Akyazı Başkan Yardımcıs

18 Kasım 2008 02:00

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde kuyumculuk ve mobilyacılık yaparken, iki kardeşiyle birlikte vatandaşlardan `Emanet' adı altında topladığı yaklaşık 5 milyon YTL değerindeki para ve ziynet eşyasıyla birlikte kayıplara karışan Ömer Topal'ın AKP Akyazı Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Topal kardeşlerin ortadan kaybolmasının ardından savcılığa yapılan başvuranların sayısı da 70'i buldu.

Kuyumcu Ömer Topal'ın özellikle yeni evlenen çiftlerin altınlarını, emekli olanların da emekli ikramiyelerini belirli bir faiz karşılığı kullanmak üzere aldığı belirlendi. Ömer Topal ile iki kardeşinin yurtdışında çalışan Akyazılılardan da aynı yöntemle para topladığı anlaşıldı. Topal kardeşlere para kaptıranlar Cumhuriyet Savcılığı'na başvururken şu ana kadar yapılan başvuru sayısı 70'e ulaştı.

AKP ilçe teşkilatında mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olduğu anlaşılan Ömer Topal'ın, parti yönetiminde iki dönemdir görev yaptığı belirtildi.

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