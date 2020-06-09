Tokat'ta baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpek zehirlenmiş 

Tokat'ın Zile ilçesinde, baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı.

Zile ilçesi Şeyh Ali Mahallesi'nde, dün 5 yavru köpek baygın halde bulundu. İhbar üzerine belediye ekipleri eşliğinde bölgeye gelen veteriner Yaşar İş, köpeklere serum taktı. İlk müdahalenin ardından kliniğe götürülen köpeklerden 1'i öldü. Durumları kritik olan 3 köpek ise Tokat'taki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Biri Zile'de kalan köpeklerin tedavileri sürerken veteriner hekim Şeyma Şahin, "Köpekler zehirlenmiş. Muayenelerini yaptık. Serum taktık. Tahlil için kan örnekleri aldık. Laboratuvara göndereceğiz. Şu anda ikisinin durumu iyi, biri hipotermiye girmiş. Ondan yanıt alamadık. Tedavilerine başladık. Kurtulma şansları tedaviye yanıt verip vermeyeceğine bağlı" dedi. (DHA)