Tokat'ta, ardıç ağaçlarıyla kaplı meraya mermer ocağı iddiası: Kaz Dağları ve İkizdere'de olduğu gibi buraya da göz diktiler

Tokat'ın Zile ilçesine 3 kilometre uzaklıkta, koruma altındaki ardıç ağaçlarıyla kaplı Fırtıman köyünde iddiaya göre mermer ocağı açılmak isteniyor. Geçimini arıcılık, tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, evlerine 50 metre mesafede bir mermer ocağı açılmasını istemiyor. Köyün tek mera alanı olan bölgeden su ihtiyacının da karşılandığını belirten Erdal Koçak, "Paraya doymak bilmeyen ihtiras sahibi insanlar aynen Kaz Dağları'nda, İkizdere'de olduğu gibi buraya da göz dikmiş durumdalar" sözleriyle tepki gösterdi.

Zile'ye 3 kilometre mesafedeki Fırtıman köyünde, yurttaşların iddiasına göre mermer ocağı açılması planlanıyor. Koruma altındaki ardıç ağaçlarının olduğu köyde, ocağın açılması istenen evlerin hemen yanında. Tarım, hayvancılık ve arıcılıkla geçimini sağlayan Fırtımanlı yurttaşlar, ocağın köyü toz altında bırakacağını, doğalarının tahrip edeceğini vurguluyor.

Köylüler itiraz dilekçesi verdi

Koruma altındaki ardıç ağaçlarının bulunduğu merada yapılmak istenen ocağın, Fırtıman köyü başta olmak üzere Saraç, Kepez ve Palanlı köylerinin de etkileneceğini söyleyen köylüler, sularının kirleneceğini ifade ediyorlar. Fırtımanlı yurttaşlar, mermer ocağı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmadan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman İl Müdürlüğü'ne giderek kargılarını anlatan itiraz dilekçelerini de sundular.

"Mera ardıç ağaçlarıyla kaplı"

Erdal Koçak isimli yurttaş, Fırtıman köyünün Zile ilçe merkezine 3 kilometre mesafe olduğunu belirtirken, "Zileliler'in gıpta ile takip ettiği, beğendiği yerlerden bir tanesi. Peki neden? 3 kilometre gibi kısa bir mesafede ve gördüğünüz gibi bu ardıç ağaçları endemik türler arasında sayılıyor. Bütün hayvanlarımızın otlamış olduğu mera, ardıç ağacıyla kaplı. Yalnız şöyle bir durum var; paraya doymak bilmeyen ihtiras sahibi insanlar aynen Kaz Dağları'nda, İkizdere'de olduğu gibi buraya da göz dikmiş durumdalar. Burada da mermer ocağı kurarak, bu dağı ortadan kaldırmak, ardıçları talan etmek durumundalar" dedi.

"Mermer ocağı, 180 yıllık geçmişe sahip olan bu köyün ortadan kaldırılması demek"

Koçak, mermer ocağı kurulmak istenen bölge ile köydeki evlerin sınırda olduğuna dikkat çekti. Mermer çıkarılmak istenen alanın hemen yanındaki evleri gösteren Koçak, "İnsanların yaşam alanı olan evler... Buranın mermer ocağı olması demek ardıçların talan olması demek, 180 yıllık geçmişe sahip olan bu köyün ortadan kaldırılması demek. Köyün hayvanlarının otladığı yer burası, başka bir alan yok. Bu köyün, ardıçların, doğanın, en önemlisi suyumuzun, insanların doğal hakkı olan yaşam hakkının elinden alınmasına müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz" diyerek açılmak istenen mermer ocağına karşı mücadele edeceklerini vurguladı. (ANKA)