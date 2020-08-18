TOGG CEO’su Karakaş: 2025’ten sonra piyasaya çıkacak bir otomobilin şansı yok

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun komuta merkezini ziyaret etti. Altaylı’ya konuşan TOGG CEO’su Gürkan Karakaş, “2025’ten sonra piyasaya çıkacak bir otomobilin şansı yok” düşüncesini dile getirdi. Karakaş, “Fikri mülkiyet kesinlikle bizde olacak” dedi.

Karakaş, “Fikri mülkiyet kesinlikle bizde olacak. Biz her şeyi tarif edeceğiz, onlar geçmiş tecrübelere göre bu tarifi ürünleştirme aşamasında bize destek olacaklar. Ama tüm haklar bizde olacak” diye konuştu.

“Başkalarından öğrendiklerini bize satıyorlar. Bizden örendiklerini de başkalarına satarlar” diyen Altaylı'ya Karakaş, “Satamazlar. Anlaşmamız var. Suç olur. Bize de başkalarından öğrendiklerini satmayacaklar zaten. Bizim çözümün uygulanabilirliğini geliştirecekler” yanıtını verdi.

Karakaş başarı için belirledikleri 8 maddeyi Altaylı’ya anlattı. Maddeler şöyle:

1- Bir fırsat olması birinci koşul. Bugün megatrendlerin tetiklediği bir fırsat var. Bu fırsat penceresinin de 2022’de kapanacağı tahmin ediliyordu. Ancak pandemiden ötürü bu süre biraz daha uzadı.

2- Küresel rekabet gücüne sahip bir marka yaratmak ve hedeflenen pazar payına ulaşmak için gerekli ürün portföyünü oluşturmak.

3- Maliyet ve karlılık hedefini yakalamak.

4- Ülkemize ait fikri mülkiyet hakları ortaya çıkarmak.

5- Konusunda uzman çok yönlü (multi disipliner) kişilerden oluşan bir takım ve müşteri odaklı, çevik ve özerk yapısı olan bir organizasyon yaratmak.

6- Dünya standartlarında kalite yakalanması bir yana bu hedef de aşılarak beklentilerin üzerinde olumlu sürprizler yapmak. (Bir iş yapılmaya değer ise, en iyi şekliyle yapılmalı).

7- Ekosistem: Akıllı araç ile akıllı nesnelerin bağlantısı. Otonom sürüş ile 3. Yaşam alanına dönüşmesi ve mobilitenin sadece ulaşım olmaktan çıkıp nesnelerle bağlantılı bir servis haine dönüşmesi. (Mobility as a Service, Connected Everything)

8- Finansman: Uzun soluklu, kararlı bir yatırım gücü.”

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