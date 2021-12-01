TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, "Türkiye’nin Otomobili' 2023’te yollarda olur. Sepette 4-6 model olması gerekiyordu. Bizde model sayısı 5 olacak" dedi.

Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, gazeteciler Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) Bilişim Vadisi’nde TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve Danışmanı Hakan Özenen’le yaptığı sohbeti köşesine taşıdı.

TOGG’un gelecek 15 yılını bugünden belirlendiğinin kaydedilen yazıda, TOGG CEO'su Karakaş'ın, "2018’de başladık. 2022’de üretime geçmeyi planlıyoruz. 'Türkiye’nin Otomobili' 2023’te yollarda olur. Sepette 4-6 model olması gerekiyordu. Bizde model sayısı 5 olacak." ifadesine yer verildi.

Yazının bir bölümü şöyle:

"TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın son görüntüsünü ekrana yansıttı: Fabrikadan daha fazlasını kuruyoruz. Avrupa’nın en temiz tesisini yapıyoruz.

Fabrika ile ilgili çevresel şu verileri paylaştı:

5 gram/metrekareden daha az uçucu organik bileşen salımı söz konusu olacak.

Bu miktar, Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’ine denk geliyor.

Avrupa’daki yasal sınırın 7’de 1’ine denk geliyor.

Ardından ekledi: "Yani biz zaten “sıfır emisyon” ile başlıyoruz. Fabrikaya komşu bir alanı gösterdi: Burada bir uçak pisti vardı. O alanı otomobil test pistine dönüştürüyoruz."

Artık iki kafayı ayıracak hava yastığı da olacak

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, montajı tamamlanan “Türkiye’nin Otomobili” prototipleriyle testlere de başladıklarını belirtti:

"Şimdi artık sürücü ile yanındaki koltukta oturan yolcunun kaza sırasında kafalarının birbirine çarpmasını önleyecek hava yastığı da devreye giriyor. Kaza anında aradaki hava yastığı açılacak, kafaların birbirine çarpması önlenecek."

Karakaş, çarpışma testleri sonrası araçları yanın incelemeye aldıklarını bildirdi: Hangi parça çarpışmadan nasıl etkileniyor, onlara bakıyoruz.

Mobilite ile birlikte siber çarpışmaların da gündeme gelebileceğini kaydetti: Yani, araca siber saldırı olduğunda nasıl etkilenecek? Bu senaryolar üzerinde de çalışıyoruz.

Doktora tezi müzik olan personel var

Şeref Oğuz, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’a sordu: “Türkiye’nin Otomobili” benim gibi aksi sürücülere ne yapacak?

Karakaş gülümsedi: Sinirlendiğinizi, gerildiğinizi hissedecek, sizi sakinleştirecek müzik devreye girecek.

Danışmanı Hakan Özenen araya girdi: Çalışma arkadaşlarımız arasında doktora tezi müzik olan da var."