TOFAŞ: Yarın çalışmaya başlayın, kimseyi kovmayalım, ücretler aynı kalsın

Direnişteki işçi temsilcileri ikinci kez görüşen TOFAŞ yetkilileri, yarın işe başlanması koşuluyla kimsenin işten çıkarılmayacağını ancak ücretlerde de artış yaşanmayacağını söyledi.

Firma yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında arkadaşlarına açıklama yapan işçi İbrahim Gürlek, "Yetkililer, yarın sabah işe başlamamız şartıyla hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını, maaşlarımızın da aynı şekilde olacağını söyleyerek, işe dönmemizi istedi. Biz de sizlerle yapacağımız görüşmeler sonucu kendilerine cevap vereceğimizi söyledik. İşverenle hiçbir problemimiz yok, sorunumuz sendika yöneticileriyle. Sakin olun, beklemeye devam edelim. Kendi adımıza olumlu sonuç alıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bursa'da üretim yapan Renault fabrikasında başlayan, TOFAŞ ve Coşkunöz'den sonra MAKO'da çalışan işçilerin de dahil olduğu son dönemlerin en büyük işçi direnişinde, metal işçilerinin talepleri şu şekilde:

* İşten atmama garantisi verilsin.

* Türk Metal’in temsilcilik tabelası sökülsün, temsilcili odasında işçilerin şu an sözcülüğünü yapan temsilciler otursun.

* Ücretler Bosch sözleşmesi baz alınarak artırılsın.

* Varılan anlaşma altında işçilerin temsilcileriyle birlikte protokol altına alınsın.