T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOFAŞ: Yarın çalışmaya başlayın, kimseyi kovmayalım, ücretler aynı kalsın

İşçi temsilcileriyle ikinci kez görüşen fabrika temsilcilerinin teklifi, işçilerin talepleriyle uyuşmuyor

18 Mayıs 2015 16:23

Direnişteki işçi temsilcileri ikinci kez görüşen TOFAŞ yetkilileri, yarın işe başlanması koşuluyla kimsenin işten çıkarılmayacağını ancak ücretlerde de artış yaşanmayacağını söyledi.

Firma yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında arkadaşlarına açıklama yapan işçi İbrahim Gürlek, "Yetkililer, yarın sabah işe başlamamız şartıyla hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını, maaşlarımızın da aynı şekilde olacağını söyleyerek, işe dönmemizi istedi. Biz de sizlerle yapacağımız görüşmeler sonucu kendilerine cevap vereceğimizi söyledik. İşverenle hiçbir problemimiz yok, sorunumuz sendika yöneticileriyle. Sakin olun, beklemeye devam edelim. Kendi adımıza olumlu sonuç alıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bursa'da üretim yapan Renault fabrikasında başlayan, TOFAŞ ve Coşkunöz'den sonra MAKO'da çalışan işçilerin de dahil olduğu son dönemlerin en büyük işçi direnişinde, metal işçilerinin talepleri şu şekilde: 

* İşten atmama garantisi verilsin.

* Türk Metal’in temsilcilik tabelası sökülsün, temsilcili odasında işçilerin şu an sözcülüğünü yapan temsilciler otursun.

* Ücretler Bosch sözleşmesi baz alınarak artırılsın.

* Varılan anlaşma altında işçilerin temsilcileriyle birlikte protokol altına alınsın.

ETİKETLER

tofaşmetal direnişirenaultmesstürk metaldireniş

İlgili Haberler

Renault'nun ardından TOFAŞ'ta da üretim durdu, işçiler eylemde

Tofaş işçileri, Renault fabrikasında yapılan eyleme destek amacıyla iş bıraktı

TOFAŞ'tan 'üretim durdu' açıklaması

TOFAŞ, KAP'a bildirimde bulunarak işçi eylemleri nedeniyle sorunlar çözülene kadar üretime ara verdiklerini duyurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24