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TOFAŞ 'direnişe devam' dedi

Şirket yöneticilerinin yarın sabah işe başlanması talebine işçilerin yanıtı; 'Ölmek var, dönmek yok' sloganı oldu

22 Mayıs 2015 01:10

TOFAŞ işçileri ve şirket yönetimi arasında bugün gerçekleştirilen görüşmeden, iş bırakmaya devam etme kararı çıktı. İşçilere 20.30'a kadar düşünme süresi vererek yarın sabah işbaşı yapmalarını talep eden şirket yöneticilerine işçilerin cevabı, "Ölmek var dönmek yok" sloganı oldu.

Bugün saat 18.30'da işçilerle fabrika yönetimi arasında yapılan görüşmede fabrika yönetimi, Türk Metal Sendikası'nın 2017'ye kadar fabrikadan çıkarılmasının kanunen mümkün olmadığını, ücret zammı konusunda bir şey denemeyeceğini belirterek, bir ay sonra bu konunun görüşülmesi için "namus sözü" verildi.

İşçilere saat 20.30'a kadar süre verilerek sabah 6.45'te mesaiye başlamaları istendi. İçeride görüşmeyi yürüten ve dışarıda bekleyen işçiler, "Ölmek var dönmek yok" sloganıyla kararlarının greve devam olduğunu duyurdu. Saat 20.30'a kadar beklemeye gerek olmadığını söyleyen işçiler, "ücret artışı, Türk Metal Sendikası'nın gitmesi ve işten atma olmaması" talepleri yerine gelene kadar direnişe devam etme kararında olduklarını açıkladı.

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