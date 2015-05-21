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Metalde direniş büyüyor: Türk Traktör de iş bıraktı!

Bursa'da başlayan eylemler Ankara'ya sıçrarken, işbaşı yaptığı iddia edilen Ford işçilerinin de fabrika önünde beklediği belirtiliyor

Fotoğraf: direniste.org

21 Mayıs 2015 22:23

Bursa'daki TOFAŞ fabrikasında başlayan ve Renault, Ototrim, Mako ve Ford fabrikalarına da yayılan metal direnişi, şimdi de Ankara'ya sıçradı. Ankara'daki Türk Traktör fabrikasındaki işçiler de iş bıraktı. Vardiya değişiminde fabrikaya kapanan iki vardiyanın işçileri, şalter indirdi. Türk Traktör Sakarya Fabrikası da Ankara'daki fabrikanın iş bırakmasının ardından üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Ford Otosan'da da saat 16.00'da üretime yeniden başlanacağının iddia edilmesine rağmen işçilerin büyük bir kısmının vardiyaya girmediği belirtiliyor. Fabrikanın dışında bekleyen işçiler, içerideki arkadaşlarının sendika ve işveren tarafından içeride tutulduğunu belirterek, yasal yollarla arkadaşlarını dışarı çıkarmanın yollarını arıyor. Direnişi fabrika önünde sürdürme kararı alan işçiler, aynı zamanda toplu şekilde Türk Metal Sendikası'ndan da istifa ediyor.


 

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