Ford Otosan’da üretim yeniden başlıyor

Bursa'da bulunan Coşkunöz fabrikasında işçilerin yeniden iş başı yapmalarından sonra Ford Otosan'da da üretime yeniden başlama kararı alındı. Ford Otosan'da bugün saat 16.00'dan itibaren 16.00-24.00 vardiyası ile yeniden üretime başlanacağı duyuruldu.

Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Yücel Yücel, Coşkunöz Metal'de üretimin başlaması ve yedek parça ikmalinin yeniden yapılması sonucu, Ford Otasan'ın bugün saat 16.00'dan itibaren üretime başlayacağını duyurdu.

Yücel Yücel açıklamasında, "Bugün saat 16.00'dan itibaren 16.00-24.00 vardiyası ile yeniden üretime başlanacak. Ford Otosan işçisinin fabrikaları ve işine sahip çıkacaklarından kuşkumuz yok" dedi.

'Türkiye açısından bir tehdit'

'Öte yandan Renault Avrasya Bölge Başkanı Jean Christophe Kugler ise Oyak Renault işçilerinin eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Renault Avrasya Bölge Başkanı Jean Christophe Kugler, OYAK Renault'nun Bursa fabrikasındaki işçilerin iş bırakma eyleminin Türkiye açısından bir tehdit olduğunu belirterek, "Bu konu, tedarikçi tabanımıza güvenerek ilerleyebilmemiz açısından bir problem teşkil ediyor. Böyle bir durum ederse, uzun vadeli yatırım planlarımızı gözden geçirebiliriz" dedi.

'Sadece Renault'un meselesi değil'

Kugler, İstanbul Autoshow 2015'te, OYAK Renault'nun Bursa fabrikasındaki işçilerin iş bırakma eylemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bunun sadece Renault'nun meselesi olmadığını ifade eden Kugler, Türkiye'ye bir tehdit olması açısından bu konunun önemli olduğunu dile getirdi. Bir ülkeye yatırım için olmazsa olmazların istikrar, sosyal barış ve yüksek potansiyel olduğuna işaret eden Kugler, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'ye çok fazla yatırımla ve taahhütle bağlanmış durumdayız ve hep uzun süreli bir operasyon düşünüyoruz. Ama bu mesele sadece Bursa tesisi için değil Türkiye için bir risk aslında. Türkiye'deki tedarikçiler, yurt dışına tedarik edemezse burada bir risk ortaya çıkar.

Bu konu, tedarikçi tabanımıza güvenerek ilerleyebilmemiz açısından bir problem teşkil ediyor. Böyle bir durum devam ederse, uzun vadeli yatırım planlarımızı gözden geçirebiliriz. Çünkü bu bir tehdit; istikrar ortamını ve sosyal barışı değiştiren bir durum."