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Metal işçileri grevinde kırılmalar başladı, Coşkunöz'de işçiler işbaşı yaptı

5 gün devam eden grevin ardından dün akşam işçiler arasında anlaşmazlık çıktı

21 Mayıs 2015 14:50

Renault ve Tofaş ile başlayan iş bırakma eylemlerinin ardından üretime ara veren yan sanayi fabrikası Coşkunöz’de işçiler dün gece itibariyle iş başı yaptı.

Coşkunuz fabrikasında işçiler geçtiğimiz hafta Cuma günü grev kararı almıştı. 5 gün devam eden grevin ardından dün akşam işçiler arasında ‘eyleme devam edelim, bırakalım’ konusunda anlaşmazlık başladı. Bazı işçilerin eylemden vazgeçip işbaşı yapma kararı alması üzerine diğer işçiler de buna uydu. Fabrika çalışanları gece 23.00'ten sonra fabrikaya girip çalışmaya başladı.

Cihan'da yayımlanan habere göre, grev yapan Coşkunöz işçileriyle işveren arasında anlaşmaya varıldı. Coşkunöz yönetiminin zam sözünün ardından yapılan anlaşma neticesinde işçiler eylemi sonlandırarak bugün saat 07.30’da işbaşı yaptı.

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