Türk Metal Sendikası'ndan toplu istifa

Ford Otosan'da çalışan işçiler Türk Metal Sendikası'ndan toplu şekilde istifa edecek. Sabri Yalım Parkı'nda buluşan bin 500 işçi Türk Metal Sendikası'ndan toplu şekilde istifa ederek, daha önce açıkladılar taleplerin karşılanmasını istedi.

E-devlet üzerinden istifa eden işçiler, hazırladıkları bir dilekçeyide imzalamayı ihmal etmedi. Dilekçe, TİS sürecinden yararlanmak için TİS sözleşmesinin tarafı olan Türk Metal Sendikası'na dayanışma aidatı ödemeyi ön görüyor. Böylelikle TİS sürecinden yararlanmak isteyen işçiler, mücadelelerini Türk Metal'siz sürdürecek.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, istifa sırasında aralarında gezdirdikleri kutu ile Bursa'da direnen metal işçileri ile dayanışmak adına para topladılar. Topladıkları parayı aralarında oluşturdukları bir ekip ile Bursa'ya götürecek olan işçiler, dayanışmayı büyütecek.

Gölcük fabrikası önüne konvoy eşliğinde gidecek işçiler, ardından Gölcük merkezde konvoy yapacak