T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Metal Sendikası'ndan toplu istifa

İki gündür yaptıkları grevdeki ses getiren Ford Otosan işçileri istifa kararı aldı

21 Mayıs 2015 16:55

Ford Otosan'da çalışan işçiler Türk Metal Sendikası'ndan toplu şekilde istifa edecek. Sabri Yalım Parkı'nda buluşan bin 500 işçi Türk Metal Sendikası'ndan toplu şekilde istifa ederek, daha önce açıkladılar taleplerin karşılanmasını istedi. 

E-devlet üzerinden istifa eden işçiler, hazırladıkları bir dilekçeyide imzalamayı ihmal etmedi. Dilekçe, TİS sürecinden yararlanmak için TİS sözleşmesinin tarafı olan Türk Metal Sendikası'na dayanışma aidatı ödemeyi ön görüyor. Böylelikle TİS sürecinden yararlanmak isteyen işçiler, mücadelelerini Türk Metal'siz sürdürecek. 

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, istifa sırasında aralarında gezdirdikleri kutu ile Bursa'da direnen metal işçileri ile dayanışmak adına para topladılar. Topladıkları parayı aralarında oluşturdukları bir ekip ile Bursa'ya götürecek olan işçiler, dayanışmayı büyütecek. 

Gölcük fabrikası önüne konvoy eşliğinde gidecek işçiler, ardından Gölcük merkezde konvoy yapacak

ETİKETLER

ford otosanişçilergrevtürk metal iş sendikasıtoplu istifa

İlgili Haberler

Metal işçileri grevinde kırılmalar başladı, Coşkunöz'de işçiler işbaşı yaptı

5 gün devam eden grevin ardından dün akşam işçiler arasında anlaşmazlık çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24