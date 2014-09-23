Today'z Zaman yöneticisinin Twitter'ına erişim engeli

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da fenomen olan ‘Fuat Avni’ adlı hesabının kapatılmasının ardından Today’s Zaman Genel Yayın Editör Yardımcısı Celil Sağır’ın Twitter hesabı paylaşımlarından dolayı Türkiye’den erişime engellenecek.

Sağır, hesabının kapatılacağını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Sağır; “Duymayanlara: Dün Twitter bir e-mail’le, mahkemeye yapılan şikâyet üzerine hesabımın engelleneceğini bildirdi. @fuatavni misali diyelim. Twitter, e-mail’ine mahkeme kararı da eklemiş. Şikâyet, kişilik haklarını ihlal. Twitter, karara ifade hürriyeti çerçevesinde itirazda bulunmuş.” dedi.

Mahkemenin itirazı reddetmesi halinde tweet’lerinin Türkiye’den görülemeyeceğini dile getiren Sağır, tedbir olarak @CelilSgr hesabını oluşturduğunu belirterek, takipçilerini yeni hesabına davet etti. Bu erişim engelleme kararının hukuksuz ve Türkiye’deki ifade özgürlüğüne darbe niteliğinde olduğunu söyleyen Sağır, “5. Sulh Ceza Mahkemesi, verdiği bu hukuksuz erişimi engelleme kararı ile internet özgürlüğünü kısıtladı.” dedi.

Twitter şirketinin Celil Sağır’a gönderdiği mail’de mahkeme kararları referans gösterilerek, “Sayın Twitter kullanıcısı, hesabınız hakkında ileride bir işlem yapmak durumunda kalabiliriz; ancak kararın Türkiye’deki ifade özgürlükleri ilkelerine uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz dilekçemizi ilgili mahkemelere verdik. Kararın bozulması halinde size bu durumu mümkün olan en kısa sürede bildireceğiz.” denildi. Konu ile alakalı açıklama yapan Sağır’ın avukatı Ali Odabaşı ise kararın 5651 sayılı İnternet Yasası’na aykırı olduğunu dile getirirken, “Eğer yalan, iftira, hakaret içeren bir şey söz konusu ise o hesap kapatılmaz, sadece bahsi geçen tweet’in kaldırılması lazım. Burada kanunun dışına çıkma var.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca verilen kararda Sağır’ın Twitter hesabının da doğru yazılmadığını söyleyen Odabaşı, “Sağır’ın hesabı @csagir iken mahkeme @esagir olarak kararını verdi. Durum bu şekilde ise hukuken yasaklama zaten ortadan kalkar yani Celil Bey’i bağlamaz. Gerekli itirazımızı yapacağız.” diye konuştu.