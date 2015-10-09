Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ikinci kez gözaltında!

Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş paylaştığı yazılarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme Keneş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından polis ekipleri Keneş'i gözaltına almak üzere Zaman binasına geldi. Burada gözaltına alınan Keneş’in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bülent Keneş: Bahtsız bir dönem yaşıyoruz

Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Türkiye’nin hak ve özgürlükler açısından çok bahtsız bir dönem yaşadığını söyledi.

Cihan Haber Ajansı’na konuşan Bülent Keneş, dünden itibaren yaşadıkları şöyle anlattı.

“Dün ifadeye çağrıldım. İfadeden sonra tutuklama talebiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildim. Hakim bey adli kontrol kaydıyla kalmama karar verdi. Aynı saatlerde dünya çapında bir isim olan Hakan Şükür başka bir salonda ifade vermiş, bunu sonradan öğrendim. Bu sabah da meslek duayene Necati Doğru beyefendi ile Uğur Dündar beyefendinin hapis cezasına çarptırıldığını öğrendik.

Dün serbest kaldığım için normal hayatıma döndüm. Akşama doğru savcının talebi üzerine 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama amaçlı yakalama kararı verildiğini öğrendik. Yapılması gereken işlerimiz var. Normal mesaimize devam ediyoruz. Eğer yakalama konusunda bir talimat varsa buyursun gelsinler, ben buradayım. Utanacak bir şey yapmış değilim. 10 binlerce yazdığım tweet var. Bugüne kadar hiçbirini silmiş değilim. Tek hatam şuydu; Türkiye’yi hala demokratik bir hukuk devleti sanmamdır.”

Bülent Keneş, “Türkiye, hak ve özgürlükler açısından çok bahtsız bir dönem yaşıyor. Her gün bir gazeteci meslektaşımız, bir akademisyen veya bir aktivist abuk sabuk iddialarla gözaltına alınabiliyor. Pek çoğu da cezaevine konabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Bülent Keneş, Twitter mesajlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklama talebiyle dün mahkemeye sevk edildiğini duyurmuştu. Mahkeme, Keneş’i adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı koyarak serbest bırakmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara itiraz etti.

İtiraz yazısında şüphelinin Cumhurbaşkanı’na karşı alenen birden fazla kez hakaret ettiği belirtildi.

İtirazı kabul eden mahkeme, Keneş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

​İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, attığı tweetler nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'i gözaltına almak için Zaman gazetesi binasına geldi.