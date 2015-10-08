Gazeteciye tutuklama talebi, yurtdışı yasağı ve adli kontrol ile tweet kuşatması!

Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından yapılan suç duyurusu nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hâkimlik, attığı 14 tweet ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tweetini paylaştığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlanan Keneş’i 'adli kontrol şartı' ve yurtdışı yasağı koyarak serbest bıraktı.

Zaman’da yer alan habere göre, İstanbul Basın Savcısı Umut Tepe şikayet üzerine Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş hakkında soruşturma başlattı. Attığı 14 tweet ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tweetini paylaştığı gerekçesiyle suçlanan Bülent Keneş, bugün avukatı ile birlikte ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Burada ifade veren Keneş, hakkındaki suçlamaları reddetti, paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamında olmadığını sadece ifade özgürlüğü kapsamında eleştirilerini dile getirdiğini savundu. Ancak savcı Tepe, Keneş hakkında tutuklama talep etti. Keneş Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde Hakim Recep Uyanık'a ifade veren Keneş, adli kontrol şartı ile hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.