TODAP, "Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu" hazırladı

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP), LGBTİ’lerle çalışan psikologların homofobik/transfobik olmayan bir ruh sağlığı ​ ​hizmeti ​​verebilmesi için “Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu” hazırladı.

Kılavuz, LGBTİ’lerle çalışan psikologlara, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dair temel kavramları, görüşme ilkelerini ve güncel bakış açılarını aktarırken, psikoloji alanında var olan homofobik/transfobik yaklaşım ve uygulamaları sorguluyor.

Kılavuzun, "LGBTİ’leri 'değiştirmeye', 'düzeltemeye', 'normalleştirmeye' çalışan yaklaşıma karşı, eğitimleri boyunca bu konuları tartışma/öğrenme fırsatı bulamamış olan ve bu nedenle LGBTİ’lerle mesleki alanda ilk kez karşılaştıklarında deneyimsizlik, şaşkınlık, çaresizlik hisleri yaşayan psikologlarla dayanışmayı, onları güçlendirmeyi hedeflediği" kaydedildi.

Psikologlar ve psikoloji öğrencileri için hazırlanan kılavuzun, genel olarak ruh sağlığı ile ilişkili tüm meslek çalışanlarının (psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, rehber öğretmenler) faydalanabileceği aktarıldı.

Basılı formatı ücretsiz olarak dernekten alınabilen kılavuza, PDF olarak internetten de erişilebiliyor.

“Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu”nun PDF’si için tıklayın

Homofobik olayan bir ruh sağlığı hizmeti

TODAP, kılavu LGBTİ’lere homofobik/transfobik olmayan bir ruh sağlığı ​hizmeti ​sunulmasının önemini vurgularken “özneleri dinlemenin” önemini şöyle açıklıyor:

"Hakikate ulaşmanın yolu öncelikle öznelerin sözünü dinlemekten geçer. Psikologlar ‘ortalama’ insan psikolojisini, ruhsallığını ve davranışların çalışma mekanizmalarını kabaca bilebilirler. Ancak her öznenin ve grubun hikayesi biriciktir ve psikologların işi bu hikayeleri anlamak ve kişilerin yolculukları boyunca onların yürüyüşünü kolaylaştıracak birer eşlikçi olmaktır. Bu çerçevede, bize deneyimleriyle destek veren LGBTİ örgütlerine (Lambdaistanbul, Kaos GL ve SPoD) ve öznelere dayanışmaları için teşekkür ediyoruz."