TOÇBİ raporundan: Doğu ve Güneydoğu’daki çocuklarda kronik açlık var

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi (TOÇBİ) Araştırma Raporu, Doğu ve Güneydoğu’da çocukların kronik açlık sonucu gelişme geriliği yaşadığını ortaya koydu.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, TBMM Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu’nda iki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rapor gündeme geldi. Raporda, obezitenin ülkenin batı bölgelerinde yaygın olduğu, en az obezite sorununun ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşandığı ifade edildi. Bu bölgelerdeki çocukların açlık sorunu yaşadığı belirtildi. Komisyona bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, “Çocuklar yetersiz besleniyor” dedi.

TOÇBİ Araştırma Raporu’na göre, kronik açlık nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların yüzde 3,5’i, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların ise yüzde 5,4’ü 'bodur' kaldı. Batı bölgelerinde bu oran yüzde birlere kadar düşerken Türkiye ortalaması ise yüzde 2 olarak tespit edildi. Cinsiyetlere göre yapılan araştırmaya göre bölgede yaşayan erkek çocukların açlığa bağlı bodurluk oranı yüzde 6, kız çocuklarında ise yüzde 5,5 olarak belirlendi.

Düşük kiloluluk yüzdesine göre yapılan araştırmada da Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer aldı. Buna göre, Türkiye ortalaması yüzde 2 iken Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocukların yüzde 4,2’sinin düşük kilolu olduğu belirlendi. Bölgedeki erkek çocuklardaki düşük kiloluluk oranı yüzde 4,3, kız çocuklarda ise yüzde 4,1’i olarak belirtildi.

'Bodurluk' vakalarının yetersiz beslenmeden kaynaklandığını ifade eden Doç. Dr. Yardım, “Türkiye’de yetersiz beslenme problemi var. Türkiye ortalamasına göre çocukların kronik açlığa maruz kalması sonucu bodurluk yüzde 2,3 iken Batı'da bu oran yüzde 1’lere düşüyor ama Doğu'ya gittiğimizde tam tersi pozisyonu görüyoruz. Rakamlar çok ciddi. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde bunu görmüyoruz” ifadelerini kullandı.