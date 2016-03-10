TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Murzioğlu: Hapis cezasının kaldırılması çekin itibarını düşürdü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasının ardından 2012’de karşılıksız çıkan çek tutarı iki katına çıktı. Bunun sonucunda piyasada çekin itibarı düştü" dedi.

Milliyet’in haberine göre, Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda Samsun TSO ve Kredi Kayıt Bürosu işbirliğinde "Karekodlu Çek Uygulamaları Bilgilendirme Semineri" düzenlendi. Murzioğlu, seminerde yaptığı konuşmada, ticarette vadeli alım satımların önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "Birkaç istisnai durum dışında ödemeler genelde vadeli yapılır. Bu anlamda çek oldukça önemli bir araçtır ancak takdir edersiniz ki çekin karşılığının olup olmadığı muammadır. Küreselleşme, ticaretteki risk algısını daha da büyütmüştür. Risk iyi yönetilirse fırsat, doğru ölçülüp biçilmezse tehdittir" ifadesini kullandı.

Ticaretin içindekiler olarak oldukça uzun bir süre karşı tarafın riskini tam ölçemediklerini anlatan Murzioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kimi zaman büyük zararlarla karşılaştık. Türkiye'deki şirketlerin yurt içi satış ciroları, yani toplam yurt içi ticaret hacmi 2014 yılında 3,7 trilyon lira civarındadır. Yurt içi ticaret hacminin de yaklaşık üçte ikisinin, yani 2,4 trilyon lirasının vadeli işlemlerle yapıldığı tahmin edilmektedir. Vadeli ticaret ekonomide büyük paya sahiptir ancak karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasının ardından 2012'de karşılıksız çıkan çek tutarı iki katına çıktı. Bunun sonucunda piyasada çekin itibarı düştü. Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasından sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimiyle çek sicillerinin özel sektöre açılması sağlanmıştır. Zira çek sicillerinin özel sektöre açılması ticaret için çok önemli bir ihtiyaca yönelik cevaptır ancak reel sektördeki şirketlerimiz bu sistemi beklediğimiz ölçüde kullanamadı."

"Karekodlu çekle daha güvenli bir ticaret ortamına kavuşmuş olacağız"

Murzioğlu, sistemin daha hızlı, güvenilir ve etkin hale getirilmesi için dünya üzerinde etkin olan "karekodlu çek" uygulamasının geliştirildiğini vurguladı.

Murzioğlu, şunları ifade etti:

"Çekin üzerinde işlenen karekodu okutup, karşılığını o anda sorgulayabiliyorsunuz. Ticari ilişkide bulunacağınız tarafların sadece olumsuz değil, olumlu anlamda da sicilini değerlendirebileceğimiz bir sorgulama merkezi olarak Kredi Kayıt Bürosu, yani findeks ticari faaliyetlerde bulunacağınız şirketlerle ilgili sizin için önemli bir istihbarat aracı haline gelmiştir. 15 Haziran 2015'ten itibaren uygulamaya başlanan karekodlu çek, ticaret hayatını doğrudan ve olumlu yönde etkileyecek yeni ve çok önemli finansal üründür. Çeklerin piyasada kullanımını kolaylaştıracak, keşideci ile ilgili piyasaya daha fazla bilgi verecek yeni uygulama, karekodlu çekle başlamış oldu. Bunun için üyelerimizin çalıştıkları bankalardan karekodlu çek talep etmeleri önem arz etmektedir. Yine ticaret yaparken üyelerimizin müşterilerinden, karekodlu çek talep etmesi sistemin yaygınlaştırılmasını sağlayacak ve bu çekin kullanımını artıracaktır. Böylelikle daha güvenli bir ticaret ortamına kavuşmuş olacağız."

Findeks Grup Yöneticisi Serkan Siyasal ise karekodlu çek uygulaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Şirketlerin ticari itibarlarının koruyabilmelerinin önemine değinen Siyasal, şunları kaydetti:

"En önemli konulardan biri reel sektördeki şirketlerin ticari itibarlarını koruyabilmeleri. Biz ticari itibarı şöyle tanımlıyoruz, eğer alacaklarınızı zamanında tahsil edemezseniz, borçlarınızı zamanında ödeyemezsiniz. Dolayısıyla ticari itibarınız zedelenir. Onun için çeki sınırlamak, kısıtlamak, vadeden vazgeçmek gibi çözümler ekonomiyi daraltacağı için önemli riskler içeriyor. Karekodlu çek yakın zamanda uygulamaya geçen bir ürün. Karekod, fiziksel olarak çek üzerinde karekod olması anlamı taşımıyor. Karekod, daha önce keşideciden alınmış bir izni gösteriyor. Çekin karekodu cep telefonuyla okutulunca bu bilgiler üçüncü kişilerin önüne çıkıyor. Karekod okutulunca karşınızda nasıl bir müşteri var görebiliyorsunuz."

Seminere Samsun TSO Meclis Başkanı Muharrem Durmuşoğlu, Başkan Yardımcıları Haluk Akyüz ve Mustafa Kemal Şahin, meclis üyeleri, iş adamları ve banka yöneticileri katıldı.