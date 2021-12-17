TOBB Başkanı'ndan acil önlem çağrısı: Öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Rifat Hisarcıklıoğlu, döviz kurunun yeni rekor kırmasının ardından acil önlem çağrısında bulundu.

Dolar kurunun rekorunu 17,14 liraya, Euro'nun ise 19,18'le tarihi zirveyi görmesinin ardından TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu, piyasanın ve döviz kurunun firmaları edişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyledi.

Twitter'dan çağrı yapan Hisarcıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz."

TIKLAYIN - Türk Lirası tarihinin en düşük seviyesinde; dolar 17 TL'yi aştı!