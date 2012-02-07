TNT kimliğini arayan, kafası karışık bir kanal



Çağnur Öztürk - T24

https://twiter.com/#!/cagnurozturk

cagnur_ozturk@yahoo.com

Osman Sınav'ın "Gel Dese Aşk" adlı dizi projesi Show TV'de yayınlanacak. Sınav’ın cast çalışmalarını sürdüğü ve başrol oyuncusu olarak da Selin Şekerci’yi seçtiği belirtiliyor.



Haberi duyunca, bir süre düşündüm Osman Sınav ve Gel dese aşk adı bana çok tanıdık geldi. Mutlaka daha önce bahsetmişimdir o halde dedim ve küçük bir tarama yaptım. Bu isimler; Ali Eyüboğlu’nun Saner Ayar’ın yeni yayın dönemi röportajında geçiyordu. Yani TNT için yapılacak diziler arasındaydı. Ben de Buzda dans çıkmazı başlıklı yazımda şöyle yer vermiştim;



‘Yeni sezon öncesi TNT’nin patronu Saner Ayar, Ali Eyüboğlu’na kanalın projelerini anlatmıştı. Buzda Dans’ın da kasım ayında olacağı bilgisi vardı. O röportajda Ayar’ın açıkladığı projelerden çoğu gerçekleşti ancak hayata geçirmedikleri de bulunuyor.



Örneğin Müjde Ar ve Pınar Kür’ün sunacağı ‘Süper Koca’ ve Osman Sınav’dan Gel Dese Aşk, Hababam Sınıfı dizisi. . Osman Sınav, Kenan İmirzalıoğlu ile 2012’de yayınlanacak bir film planlıyordu. Bu projelerin akibetini de merakla bekliyoruz. Sanırım Saner Ayar, şu an yayındaki projeleri daha deneyip, ona göre yenilere yer açacak.’



Aralık ayının ilk haftasında yayınlanacak Buzda Dans yarışması da son anda çıkan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti. Programın yarışmacılarından olan Önder Bekensir, twitterda şöyle bir açıklama yapmıştı.



‘Buzda Dans Ocak ayinda, daha once anlasilan kanal TNT ve Medyapim arasindaki anlasmazlik nedeniyle baska kanalda



Ben de kanal olarak kimliğini arayan bir başka kanal olan Beyaz TV uygun diye düşünmüştüm ancak Buzda Dans konusu hala bir çıkmaz olarak duruyor, büyük ihtimalle rafa kalktı…



Halbuki tam da karlı günler altındaki ülkemizde ideal bir tv programıydı. Tomris Giritlioğlu ile Avşar Yapım – Şükrü Avşar ise, “Gülbeyaz” dizisini yeni bir kadroyla çekeceklerdi bu da iptal olan projelerden.



Bunlar hayata geçmeyen projelerdi. Bir de TNT’de hayata geçenler var; Ömer Çelakıl, Hande Ataizi, Petek Dinçöz programları örneğin…



Hande Ataizi ile ilgili düşüncelerimi belirtmiştim. Ömer Çelakıl ise tv tarihine imza atmaya devam ediyor tam gaz ultra- enteresan konu ve konuklarıyla…



Ben Petek Dinçöz’ü sabah programında yakıştırıyordum, kesinlikle geri dönmeli kendini daha iyi gösterebilme şansı vardı daha başarılıydı. Petek Dinçöz’e Çarkıfelek sundurmak hata.





Kurtlar Vadisi Pusu transferi önemliydi. En büyük başarı ise bu transfer oldu diyebilirim. Ancak kanal, dizi seçimlerinin hiçbirinde başarılı olamadı; Dedektİf Memoli, Yıldız Masalı, Huzurum Kalmadı. Hepsi yayından kaldırıldı… Bir Kadın Tanıdım ise bence sırada…



Son transfer ise Fox’un kaldırdığı Arka Sıradakiler Umut oldu. Özetle bir TNT profili çıkarmaya çalıştım, iptal olan projelere ve yayından kaldırılan yayınlanan projelere baktım; karşıma kafası karışık, kimliğini arayan hedefleri de tam belirlenmemiş bir kanal profili çıktı.



Osman Sınav, Süper Baba, Sıcak Saatler, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi televizyon tarihimizde fenomen diziler yapmış bir isimdir. Yani yeni dizisini TNT’de yayınlatmak onun için risk olacaktı ve Show TV’nin en doğru kanal olduğuna kara verdi. Zira bir dizinin tutması için de doğru hedef kitleye doğru dizi doğru kanal eşleşmesidir.



Projeleri iptal olan diğer yapımcılar da bu şekilde düşünmüş olabilir. Ayrıca yapımcılar ve kanal arasında maddi anlaşmazlıklar da olmuş olabilir.







