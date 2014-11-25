'TMSF'nin el koyacağı cemaat yayınlarının başına Star grubundan gönderilen gazeteciler getirilecek!'

Daha önce Doğan Grubu'nu hedef alan tehditvari açıklamalarıyla gündeme gelen Yeni Şafak yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'ndaki büyük operasyon kapsamında Star ve Akşam gazetelerinde yaşanan görevden almaların ardından TMSF'nin Gülen cemaatine yakın medya kuruluşlarına el koyacağını iddia etti.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalar yapan Küçük, "Yusuf Ziya Cömert'in Zaman gazetesinin başına, Mustafa Karaaalioğlu'nun Samanyolu'nun başına ve Bugün-Kanaltürk'ün başına da Mehmet Ocaktan'ın geçeceğini" öne sürdü. "Açıklamalarının tamamen bir kehanet olduğunu" söyleyen Küçük, "Dünkü operasyona çok sevinen paralelciler acaba TMSF operasyonunda ne yapacaklar? Çok güleceğiz..." ifadesini kullandı.

Küçük'ün Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

- Simdi yazacaklarim tamamen bir kehanet. Çok yakında hukukun gereği olarak TMSF paralel bankaya ve paralel medyaya el koyacak..

- Zaman-Samanyolu'nun başına Karaalioğlu, Bugün-Kanaltürk'ün başına Mehmet Ocaktan geçecek.Paralelciler şimdiden bavulunu toplasın...

- Yusuf Ziya Cömert TMSF'nin el koyacağı Zaman'ın başına geçecek. Ekrem Dumanlı da fizyoterapist yerine psikoterapist'e gidecek :)

- Dünkü operasyona çok sevinen paralelciler acaba TMSF operasyonunda ne yapacaklar? Çok güleceğiz...

- En iyisi beklemek. Belki de yanilirim:))