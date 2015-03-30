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Ekonomi

TMSF, Soma patronuna ait tüm gayrimenkulleri satışa çıkardı

TMSF, 301 işçinin yaşamını yitirdiği madenin sahibi Alp Gürkan’ın mallarına tedbir koymuştu

30 Mart 2015 16:26

TMSF, işadamı Korkmaz Yiğit’den olan alacakları nedeni ile, mallarına tedbir koyduğu Soma Holding’in patronu Alp Gürkan’a ait gayrimenkulleri satışa çıkardı.

Geçtiğimiz mayıs ayında 301 işçinin yaşamını yitirdiği madenin sahibi Alp Gürkan’ın mallarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tedbir kararı konuldu.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, anılan kararın gereçesini ise, işadamı Kormaz Yiğit’in TMSF’den mal kaçırdığı iddiası ile açılan davadaki belgeler oluşturdu. TMSF, Gürkan’ın yanı sıra Kemal Gülman’ın da aralarında olduğu bir çok kişi ve şirketin mal varlığına tedbir koydurmuştu.

Alp Gürkan'a ait satışa çıkarılan konutlardan biri İstanbul Ortaköy'de bulunuyor. 5 ayrı bağımsız bölümde oluşan binanın toplam değeri 34 milyon lirayı aşıyor. 

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