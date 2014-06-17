TMSF, Soma Holding'in patronu Alp Gürkan'ın tüm mal varlığına tedbir koydu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Soma Holding'in sahibi Alp Gürkan'ın tüm mal varlığına tedbir koydu. Tedbir kararının Gürkan'ın işadamı Korkmaz Yiğit'in mal kaçırmasına aracılık ettiği gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği kömür madenini işleten Alp Gürkan hakkında, Korkmaz Yiğit ile nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 6 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasından önce, geçtiğimiz cuma günü, TMSF'nin Korkmaz Yiğit'in fona olan 76 milyon TL borcundan dolayı Soma'nın patronu Alp Gürkan'la birlikte 10 kişinin mal varlığına tedbir koyduğu ortaya çıktı. Söz konusu tedbir işlemi Gürkan ve diğer kişilerin Korkmaz Yiğit'in mal kaçırmasına aracılık ettiği iddiası ile yapıldı.

TMSF'nin mal varlığına tedbir koyduğu diğer işadamları arasında Kemal Gülman da bulunuyor.