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Alp Gürkan'ın mallarına tedbir

Soma faciasının yaşandığı maden ocağı işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri'nin mallarına tedbir konuldu

09 Haziran 2014 18:30

Manisa’nın Soma İlçesi’nde 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından madencilerden Mustafa Kocabaş’ın ailesi adına tazminat davası açan avukatları Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin mallarına tedbir konulmasını istedi. Bu talebi değerlendiren Soma Birinci Asliye mahkemesi, firmanın tüm banka hesaplarına, araçlarına ve gayrimenkullerine tedbir konulmasına karar verdi.

Mahkeme kararının biran önce uygulanması için de, Türkiye Kömür İşletmeleri, tüm bankaların genel müdürlüklerine ve tapu müdürlüklerine yazı yazdı.

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