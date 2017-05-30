TMSF, KHK ile kapatılan medya kuruluşlarının mallarını satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kapatılan ve mallarına el konan üç televizyon, üç radyo ve üç gazeteye ait malzemeleri satışa çıkardı.

bianet’te yer alan habere göre TMSF Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi’ne ait makine ve teçhizat ile demirbaşların satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Ekipmanlara yönelik tekliflerin birden fazla olması halinde açık artırmaya gideceğini açıklayan TMSF, teklifleri 31 Mayıs 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar kabul edeceğini aktardı.

TMSF, kapatılan medya kanallarının el koyulan malzemelerin muhammen bedelinin 554 bin 412 TL olduğunu duyurdu