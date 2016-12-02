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Ekonomi

TMSF de alacak ve satışlarında Türk Lirası kullanacak

Borsa İstanbul'un tüm nakdi varlıklarını Türk Lirası'na çevirmişti

02 Aralık 2016 23:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında Borsa İstanbul'un tüm nakdi varlıklarını Türk Lirası'na çevirme kararının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da alacakların tahsilatında ve bundan sonraki satışlarda yabancı para kullanılmayacağını ve işlemlerin Türk lirası ile yürütüleceğini bildirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMSF, bankacılık sektörünün sigorta kurumudur ve vatandaşlarımızın bankalardaki bireysel tasarruflarının sigortacısı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenin bir göstergesi olarak, alacaklarımızın tahsilatında ve bundan sonraki satışlarımızda yabancı para kullanılmayacak, işlemler Türkiye'nin egemenliğinin bir parçası olan Türk lirası ile yürütülecektir."

Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çağrıya destek için, tüm nakdi varlıklarının Türk Lirası'na çevrilmesine ve Türk Lirası hesaplarında tutulmasına karar vermişti.

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