Erdoğan çağrı yaptı, Borsa İstanbul tüm nakdi varlıklarını Türk lirasına çevirdi!

Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı "Dövizleri Türk lirasına ve altına çevirin" çağrısına destek için, bugünden itibaren tüm nakdi varlıklarının Türk lirasına çevrilmesine ve Türk lirası hesaplarında tutulmasına karar verdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı çağrıya destek mahiyetinde, 2 Aralık 2016’dan itibaren tüm nakdi varlıklarının Türk Lirasına çevrilmesine ve Türk Lirası hesaplarında tutulmasına karar vermiştir" denildi.