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Ekonomi

TMSF Başkanı'ndan Turkcell'e uyarı

TMSF Başkanı, Çukurova'nın hakları çerçevesinde Turkcell'e de gidebileceklerini sözlerine ekledi

24 Mayıs 2013 15:39

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Show TV ve BMC'de yaptığı incelemelerin ardından ilk değerlendirmesini açıkladı. TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül şirketlerin durumunun vahim olduğunu ve bu borcun geri ödenme imkanı bulunmadığını söylerken Turkcell'deki hakları ölçüsünde bu şirkete de gidebileceklerini belirtti.

Katıldığı bir konferans sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Show TV ve BMC'nin içine girdiğimizde vahim bir durum gördük, bunlarla alacaklarımızın tahsilinde zorluk çekeceğimizi düşündüğümüz için diğer varlıklara gittik. Show TV ve BMC ile borç ödeme imkanı olmadığı görülüyor, diğer varlıklarla ilgili değerlendirme devam ediyor" dedi.

Gül, grubun fona olan borcunun 455 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Turkcell'de, Çukurova Grubu'nun ne kadar hakkı olduğunu tespit edemediklerini söyleyen Gül, Çukurova'nın hakları çerçevesinde Turkcell'e de gidebileceklerini sözlerine ekledi.

Çukurova Grubu'nun Turkcell'de direkt olarak yüzde 0.05 payı bulunurken, diğer hissedar Rus Altimo ile yüzde 13.81 hissenin sahipliğine ilişkin dava süreci devam ediyor.

TMSF Çukurova Grubu'ndan alacaklarının tahsili amacıyla gruba ait AKS TV (Show TV) ve BMC'nin yönetimini geçen hafta devralmış, grubun doğrudan veya dolaylı varlıklarıyla ilgili inceleme ve araştırmaların yoğun şekilde devam ettiğini açıklamıştı. TMSF ayrıca, Show TV ve BMC'nin en kısa sürede satılacağını duyurmuştu.

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