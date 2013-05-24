Devletten Turkcell'e müdahale sinyali

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Turkcell'i "başıboş" bırakmayacaklarını belirterek, "Ortaklar anlaşmaz, olay çıkmaza girerse mutlaka devletin müdahalesi olur" dedi.

Ortaklar arasında bitmek bilmeyen anlaşmazlıklar nedeniyle çarşamba günkü genel kurulunu yapamayan ve 7 kişilik yönetim kurulundan 4’ünün görev süresi dolan Turkcell’e devlet müdahalesinin ilk somut işareti Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan geldi.

Bloomberg HT televizyonuna açıklamalarda bulunan Babacan, Turkcell’in yönetim kurulsuz kalmasına izin vermeyeceklerinin altını çizerek, “Yapamazlarsa, ortaklar anlaşana kadar mutlaka devletin müdahalesi olur, ortaklar anlaşınca da çekilir” dedi.

Turkcell’de ilk tercihlerinin ortakların anlaşıp yönetim ataması olduğunu ifade eden Babacan, olayın çıkmaza girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun birkaç adım daha atacağını söyledi. Babacan, “Turkcell’de uzun süre yönetim boşluğu kabul edilemez, SPK’nın çok geniş yetkileri var, bunları teker teker kullanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell stratejik bir şirket

Turkcell’in özel şirket olduğunu, kamunun hissesi bulunmadığını ancak halka açık olduğu için özellikle azınlık hissedarlar açısından SPK’nın görevleri bulunduğunu ifade eden Babacan, “Halka açık bir şirketle ilgili de SPK’nın görevi, fonksiyonu vardır. Devlet bir bu açıdan bakıyor. İkincisi, yine düzenlenen bir sektör olduğu için, telekomünikasyon konusunda topu topu üç operatörden biri olduğu için, özellikle BTK tarafından da düzenlenen bir sektör olduğu için o sektörün düzenlemelerine uyan bir şirket olması gerekiyor. Üçüncü bir bakış açısı da stratejik bir kuruluş. Çünkü pazar payı en yüksek olan şu anda mobil telefon operatörü. Dolayısıyla o şirketle ilgili bir aksaklık, Türkiye’nin genel iletişim ve ticari yapısıyla ilgili aksaklığa sebep olabilir. Arzumuz, bu şirketin ortaklarının uyum içerisinde çalışıp, şirketle ilgili kararlarını alıp, şirketi kendilerinin yönetmesi. Asıl bir numaralı tercihimiz, olması gereken bu” dedi.

Bu duruma izin vermeyiz

Böyle bir şirketin başıboş, idaresiz, yönetim kurulsuz bir şirket haline düşmesine müsaade etmelerinin mümkün olmadığının altını çizen Babacan, en kısa sürede Turkcell Olağan Genel Kurulu’nun gerçekleştirilerek yönetim kurulu üyelerinin atanmasını umduklarını söyledi. Babacan, “Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitti. Yönetim kurulu olmayan bir şirkete göz yummak mümkün değil. Kendi aralarında anlaşıp bağımsız üye atayamadıkları için SPK mecburen bağımsız üye atadı. Şimdi yine çıkmaza girerse SPK birkaç adım atacak mecburen. Sonuçta böyle bir şirketin yönetimsiz kalması, başıboş kalması mümkün değil. Biz buna izin veremeyiz” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ise İzmir’de düzenlenen kongrede sorular üzerine şöyle konuştu: “İnşallah kısa zaman içinde yönetim kurulu konusunu da çözerek yolumuza devam edeceğiz.”