Show TV ve BMC satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsili çerçevesinde Show TV ve BMC’yi satışa çıkartma hazırlıklarına başladı. Grubun borçları hesaplanarak tahsilat yapılacak 40 şirket 5 gerçek kişi ve bunlara ait menkul ve gayrimenkullere haciz işlemi yapıldı.

TMSF Çukurova Grubu'ndan alacaklarının tahsili sürecine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

TMSF, Çukurova Grubu'yla ilgili açıklama geldi. Cnbce.com'da yer alan habere göre, açıklamada şöyle dendi:

"TMSF Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsili çerçevesinde Show TV ve BMC’yi satışa çıkartma hazırlıklarına başladı. Grubun borçları hesaplanarak tahsilat yapılacak 40 şirket 5 gerçek kişi ve bunlara ait menkul ve gayrimenkullere haciz işlemi yapıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamu alacaklarını en kısa sürede ve en yüksek bedelle tahsil edebilmek amacıyla, çalışmalarını sürdürmektedir. İnterbank Borçlusu Çukurova Grubu’nun doğrudan veya dolaylı sahip oldukları varlıklarla ilgili inceleme ve araştırmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir."