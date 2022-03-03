TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, zeytinlik kararını yargıya taşıyor: Bu değişiklik ölüm fermanıdır

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, bugünkü yazısında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın zeytinliklerin maden projelerine açılmasına ilişkin karara tepki gösteren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın görüşlerine yer verdi.

“Bu değişiklik tüm ülke çapındaki zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır” diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade eden Koramaz, “Bizler 'madencilik' göz boyaması ve kandırmacasıyla açgözlü şirketlerin zeytinliklerimizi, ormanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı yuttuğu, tükettiği bir ülke istemiyoruz. Bu anlayış nedeniyle Cerrattepe'den Fatsa'ya, Kaz Dağlarından Akbelen'e kadar her yerde verimli ormanlık alanlarımız, tabiat zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış, sadece madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale getirmektedir. Bu madencilik anlayışı, bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri olduğu gibi, doğayı ve halkı da sömürmektedir." Diyr konuştu.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı da kanunlara göre korunması gereken zeytinliklerin, yönetmelik değişikliğiyle talan edilmesinin önünün açıldığını ifade ederek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge ile asırlık zeytinliklerin kesilmesi, arazilere geçici tesisler inşa edilmesi ve bunun adına da kamu yararı denilmesi tek kelimeyle vicdansızlıktır" dedi.

Tığlı, "Her türlü müdahaleye karşı kanunlarla korunan zeytinlik alanlara besi hayvanlarının bile girmesi yasaklanmışken nasıl olur da 'ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması' gerekçesiyle böylesine bir yönetmelik çıkartılır" vurgusunu yaptı.

Bulut yazısında, “Enerji Bakanı, kimseden görüş almadan, yangından mal kaçırır gibi neden böyle bir yola başvurdu? Elbette madencilik de gerekli ama zaten madenlerde devlet payı yüzde 1 ile 15 arasında değişiyor. Şirketlerin çoğu yabancı veya yabancı ortaklı olduğuna göre bu yönetmelik değişikliği kime hizmet ediyor?” sorularını gündeme getirdi.

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TIKLAYIN - Zeytinliklerin 'Zeytincilik Kanunu'na rağmen madencilik faaliyetlerine açılması mümkün mü?



Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan ve ‘kamu yararı’ adı altında zeytin alanlarının yok olmasının önünü açacak olan Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e siyasiler, doğa ve çevre örgütleri, aydınlar, ünlü isimlerden tepki yağdı. " />