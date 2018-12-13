TMMOB Makina Mühendisleri Odası: Ankara-Sincan arasındaki YHT hattında sinyalizasyon eksikliği var

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda, başkentten Konya'ya giden yüksek hızlı bir trenle aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren çarpıştı. Kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından açıklama yapan TTMMOB Makina Mühendisleri Odası da, ilk olarak Birleşik Taşımacılık Sendikası tarafından gündeme getirilen YHT hatlarındaki ‘sinyalizasyon’ eksikliğine dikkat çekti.

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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “İlk belirlemelerimize göre Ankara-Sincan arasındaki YHT hattında, hatlardaki trafiği yönlendiren sinyalizasyon eksikliği bulunmaktadır. Hattın durumu ile ilgili olan görevliler bu ciddi eksikliği ilkel bir yöntemle yani birbirleriyle telsiz/telefon görüşmesi yoluyla kapatmaya çalışmaktadırlar” dendi.

"Demiryolu politikaları oldukça sorunludur ve facialara davetiye çıkarır niteliktedir"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Edindiğimiz ilk bilgiler de göstermektedir ki bu 'kaza', 22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümüne 81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova 'kazası' gibi YHT’ye ilişkin izlenen imaj politikasının bir sonucudur. Gerek bu durum gerekse bu yıl 8 Temmuz’da Tekirdağ-Çorlu’da yaşanan 'kaza'nın da gösterdiği üzere izlenen demiryolu politikaları oldukça sorunludur ve facialara davetiye çıkarır niteliktedir.

"Toplu ölümlere de yol açan 'kazaların' çoğu, bilim insanları, uzman meslektaşlarımız ve bilirkişi raporlarının da gösterdiği üzere mühendislik bilimlerinin gereklerinin yerine getirilmemesi, teknik ve altyapı eksikleri, zemin etüdü çalışmalarının yapılmayışı, bakım-onarım, yenileme çalışmalarının yetersizliği, personel yapısındaki nitelik düşüşü ve sayısal azalma nedeniyle yaşanmaktadır. Öyle ki kamu hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşım benimsenmiş, mühendislik hizmetleri ve kriterleri kısıtlanmış, teknik mükemmellik yaklaşımı terkedilmiş, altyapı ile bakım, sinyalizasyon, elektrifikasyon yatırımları ihmal edilmiş, bakım atölyeleri kapatılarak azaltılmış, TCDD’nin taşınmazları ve limanları satılmaya başlanmış, çalışanlar güvencesiz çalışma biçimlerine tabi kılınmış, personel sayısında ciddi düşüşler olmuş, liyakatli teknik personelde azalma yaşanmıştır.

"İktidar, çağdaş bir gereksinim olan YHT’lere ilişkin imaj politikasını terk etmeli ve ifade ettiğimiz eksiklerin üzerine gitmelidir. Aksi takdirde benzer faciaların süreceğini üzülerek belirtmek isteriz.