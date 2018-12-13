Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı: Tren hattı sinyalizasyon sistemi olmadan açıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda, başkentten Konya'ya giden yüksek hızlı bir trenle aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren çarpıştı. Kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı. Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, kazanın yaşandığı hattın sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını söyledi.

Bektaş, "İki yıl önce burası, Kayaş-Sincan arası banliyo hattı, Başkent Ray çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu hatta sadece yüksek hızlı trenler çalışıyordu. Ama bu hattın iki yıl sonra bitmesi gerekiyordu, bitmeden açıldı" dedi.

Hat için "Nasıl açıldı?" diye soran Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolun bitmesi, tam anlamıyla bitmesi demek. Bütün altyapısıyla, üstyapısıyla, sinyalizasyon sistemiyle birlikte açılması gerekiyordu. Ama 2018'in Nisan'ında, 12 Nisan'da bu hat sinyalizasyonsuz bir şekilde hizmete açıldı. Bu ne demek? Bu, kazaya davetiyenin başlangıç tarihidir."

Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş ayrıca, sinyalizasyon olmadığı için trenlerin işletmesinin Nisan ayından bu yana telsizle sağlandığını söyledi.

"İlle de kaza olacak diye bir şey yok. Sinyalli olması gereken bir yolu sinyalsiz şekilde açarsanız, kaza olma riskini birden yediye, sekize çıkarırsınız. Ama illa olacak bir şey yok. Sinyalizasyon, demiryolundaki trenlerin işletmesini sağlayan sistem demek. Bu bilgisayarlı bir sistem, bir merkezi var, bu merkezden bütün trenlerin kendi bölgesi var.

"Mesela, Eskişehir-Ankara arası Ankara'daki kumanda merkezi dediğimiz bir yerden, bu trenler tıpkı uçaklardaki hava trafik kontrolü gibi, buralardan idare edilir. Burada şu anda böyle bir sistem yoktu, Başkent Ray dolayısıyla daha bitmemişti. Telsizlerle bu iş yapılıyordu ama telsizle yapınca da insanların diyaloğuyla gerçekleşen bir işletmecilik yapılıyordu."

"Tamamen insan hatasından kaynaklanıyor"

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir makinist de, kazanın trenlerin yanlış yönlendirilmesinden, yani insan hatasından kaynaklandığını söyledi:

Makinist, "Tamamen insan hatasından kaynaklanıyor. Klavuz tren ve yüksek hızlı tren birbirleriyle kafa kafaya gelecek şekilde yönlendirilmiş. Normal şartlarda bu şekilde denk gelmeleri mümkün değil" dedi.

Erdoğan: Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığını açıkladı. Erdoğan, "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sı yolcu, 3'ü makinist. Makinistlerden biri, yol kontrolü yapan lokomotifde görevliydi.

Ankara Üniversitesi, kazada yaşamını yitirenlerden birinin Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak olduğunu açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kazada 47 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Daha sonra bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 34 yaralının tedavilerinin sürdüğünü, 2 yaralının durumlarının ağır olduğunu duyurdu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, olayın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi

Gök: Kazanın nedeni bir an önce açıklanmalı

Olaydan sonra bölgeye giden CHP Meclis Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök ise kazanın nedeninin bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi.

Levent Gök, "Olmaması gereken bir kazanın nasıl gerçekleştiğini gerçekten izah etmekte güçlük çekiliyor" dedi.

Kazayla ilgili olarak "gerçekten düşündürücü ve izaha muhtaç" ifadelerini kullanan Gök, "Son günlerde tren kazalarının giderek arttığı ülkemizde vatandaşlarımızın en güvenilir bir ulaşım aracı olarak seçtiği tren yolculuğuyla ilişkili kuşkuları bir an önce giderilmelidir" diye konuştu.