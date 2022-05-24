TMMOB: Kayyım Diyarbakır’ı rant alanı yaptı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyonu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımının görevden alınmadan hemen önce yaptığı imar değişiklikleriyle kenti rant alanına dönüştürdüğünü açıkladı.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyonu, geçtiğimiz günlerde görevden alınan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu’nu gitmeden hemen önce yaptığı imar değişiklikleriyle ilgili açıklama yaptı. İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Doğan Hatun, “2016 yılından bu yana Kürt halkının iradesi ile seçilen belediyelere dönük antidemokratik yollarla atanan kayyımlar, kentlerimizde imar politikaları adı altında bir talan sistemi geliştirmiştir” dedi.

"Kentimiz rant alanı oldu"

"Her atanan kayyımın yarattığı rant alanları, kentin planlamasına bu doğrultuda yön vermekte ve yeni atanan kayyımlar da bu doğrultuda çalışmalara devam etmektedir" diyen Hatun, "2019 yılında atanan kayyım görevden alınmadan hemen önce birçok imar uygulamasına sadece ticari rant odaklı yaklaşmış ve planlamalara bu doğrultuda onay vermiştir" ifadesini kullandı.

Hatun, bu durumun, kentte yaşayan yurttaşları hiçe saydığını, kentleşme ve kent planlamalarının kamusallıktan uzak, tadilatlarla dönüşüme uğratılmak istendiğini gösterdiğini söyledi.

Hatun, şunları söyledi: "Kentimizi adeta bir ticarethane anlayışı ile planlayarak rant alanları oluşturmaktan vazgeçmeyen kayyım, gözünü okullarımızın yanındaki, çeperindeki sosyal donatı alanlarına ve spor alanlarına dikmiş ve plan tadilatları yapmış ve yaptırmıştır. Gitmeden hemen önce onay verdiği plan değişikliklerinden biri daha askıya çıkartılmıştır.”

"Sosyal alanlar ticari olacak"

Hatun, kayyımın görevden alınmadan hemen önce yaptığı imar değişiklikleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan Nevruz parkının güney batısında Diyarbakır Bağlar Necip Fazıl Anadolu Lisesi yanındaki 4179/1 parsel, Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu 4181/1 parsel ve iki parselin kuzeyinde kalan 4173/1 parsel mevcut planda sosyal tesis alanı-ticaret alanı ve spor alanı olarak tasarlanmıştır. Bu bölgede yaşayan yurttaşlar için tasarlanmış sosyal tesis alanlarını iptal ederek yerine burada ticari alanlar planlamak istenmektedir. Necip Fazıl Anadolu Lisesi batısında kalan parsel okul bölgelerinin yoğunluğundan ve kavşak noktalarını rahatlatıp kullanımı arttırmak için spor tesis alanı olarak planlanmıştır. Ancak spor tesis alanın yerini değiştirip kamusal statüsü üzerinde tahakküm kurarcasına bu alanı da özel spor tesis alanı yaparak kamusal bir alanı özel alana dönüştürerek yurttaşların yaşam koşullarını zorlayan planlamalar tasarlamış durumdadır.

Kavşak noktalarında bulunan parsellerin ticari rant yaratmak dışında kullanım hakkı yokmuşçasına davranılan düzenlemede sosyal tesis alanı iptal edilerek ticaret-turizm alanları planlanmıştır.

Kentli için kamusal alanlar olarak tasarlanan donatı alanlarını işgal edilmesine ve rant odaklı yaklaşımlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Spor alanlarının özelleştirilmesi, sosyal tesis alanlarını iptal edilmesi ve kamusallığı hiçe sayan yaklaşımlarla hazırlanan bu planların hayata geçmesine engel olmak için çalışmalar yapacağımızın bilinmesini isteriz.”

"İtiraz edeceğiz"

Bu kenti ve bu kentte yaşayan yurttaşların hakkı olan kamusal alanları ranta alet ettirmeyeceklerini vurgulayan Hatun, “Kayyım politikalarının kentimizde yıllardır gerçekleştirmeye çalıştığı rant odaklı planlamalar ve çalışmaların özü şudur: Yok edilmek istenilen kamusal alanlarla, yandaşlara peşkeş çekilen ticari alanlar oluşturmak. Adeta bir yapboz gibi defalarca yıktırılıp tekrar yaptırılan kavşaklar kentsel dönüşüm adı altında yaratılan rantlar... Bütün bunlar yapılırken de belediyelerin hizmet faaliyetleri için ayrılan bütçeleri halkın kullanımına sunmayarak önceliği emniyet, askeriye, diyanet ve yandaş vakıflara iş ve işlem yaparak yandaşa rant aktarmaktır.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu olarak askıda bulunan ve kamusallığı hiçe sayan bu planlara itiraz edeceğimizi, sonuç alamazsak konuyu yargıya taşıyacağımızı buradan ifade etmek isteriz”