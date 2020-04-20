TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'ndan Hazal Ocak'a destek: Kanal İstanbul arazisi haberine hapis talebine karşı haber alma hakkımızı savunalım

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığını ortaya çıkaran muhabir Hazal Ocak hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, “Kanal İstanbul arazisi haberine hapis talebine karşı haber alma hakkımızı savunalım” denildi.

Kurul’dan yapılan açıklamada, “Geçmişte de benzer örneklerine rastladığımız bu tür baskılar, düşünceye, ifade ve basın özgürlüğüne aynı zamanda da halkın gerçek ve doğru haber alma hakkına yönelik saldırılardır. AKP iktidarı boyunca, benzerlerine sık rastladığımız bu baskılar sonucu yüzlerce gazeteci cezaevinde bulunuyor. Birçok gazeteci eleştirel haber veya yazı yazdıkları için işini kaybetti. İnfaz yasasında bile ayrımcılığa maruz bırakılan gazeteciler, Türkiye’de çok zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Sahip çıkmaya çağırıyoruz"

Kanal İstanbul’un bölgede arazi spekülasyonlarına neden olduğunun belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bir ulaştırma ve güvenlik projesi olarak topluma lanse edilen Kanal İstanbul projesinin birinci gelir kalemi olarak, ulaştırma ile bağlantılı kanal kullanım, kiralama ve işletme gelirleri olması beklenirken, birinci sırada gayrimenkul gelirleri yer almaktadır. Tam da bu nedenle, 2011 yılından beri bölgedeki arazi spekülasyonları, tapu değişimleri, kanal güzergâhı üzerindeki inşaat projeleri ve son dönemde gündeme gelen arazi satın alımlarıyla ilgili çıkan tüm haberler, projenin gerçek amacı olan arazi rantını deşifre eden ve iktidarı bu yüzden rahatsız eden haberlerdir. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, yaşamsal bir yıkım ve rant projesiyle ilgili doğruları yazdığı için yargılanan Hazal Ocak’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, tüm kamuoyunu haber alma hakkımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

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TGS’den de açıklama gelmişti

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yazılı bir açıklama yaparak son dönemde gazeteciler hakkında açılan davalara tepki gösterdi. TGS açıklamada “İktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye çağırıyoruz. Baskılar gerçeklerin üstünü örtemeyecek” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve muhabirleri Alican Uludağ, Hazal Ocak’a açılan davalar anımsatıldı, dayanışma vurgusu yapıldı.