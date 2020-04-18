Bakan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığını ortaya çıkaran gazeteciye dava

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhından arazi aldığını ortaya çıkan muhabir hakkında 1 yıldan iki yıla hapis cezası talep edilen iddianame hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığını ortaya çıkaran Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

6 Mart 2020 tarihli ilk iddianamede savcı, Ocak’ın “hakaret” suçundan yargılanmasını istedi. Ancak Başsavcı vekili bu iddianameyi iade etti ve “hakaret suçunun basın yoluyla ve alanen işlendiğini” belirterek verilecek cezada artırım yapılması gerektiğini belirtti.

31 Mart tarihli bu yeni iddianamede Ocak’ın 1 yıldan az olmamak kaydıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Bakan Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhından arazi satın almış olması, “doğal süreçte yaşanan bir alışveriş olayı” olarak anlatıldı.

Ocak’ın, Bakan Albayrak’ın onur şeref ve saygınlığını rencide ettiği öne sürüldü. 31 Mart 2020 tarihli iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak, 18 Haziran’da yargıç karşısına çıkacak.