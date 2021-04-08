TMMOB Bodrum: Gümüşlük atık suya kurban ediliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Bodrum Yarımadası'nın iki antik yerleşiminden biri olan Myndos’un sahiline atık su boşaltılmasına tepki gösterdi. TMMOB Bodrum İKK'dan yapılan açıklamada, "Myndos’un, günde 2 bin m3 kapasiteyi kaldıramayan sahiline, 10 bin m3 /gün kapasiteli atıksu arıtma tesisiyle 5 kat daha fazla atıksu boşaltılması, Gümüşlük'ün bir zamanlar mavi bayraklı plajının idam fermanıdır." değerlendirmesi yapıldı.

"Myndos kenti plajına arıtılmış da olsa atıksu deşarj etmek tarihe saygısızlık"

Açıklamada, "İleri arıtma tesisinin 1 TL/m3 işletme maliyetine karşılık, 6 TL/m3 işletme maliyeti olan membran sisteminin kullanılacak olması bir çözüm olmadığı gibi, günlük 50,000 TL, aylık 1,500,000 TL gibi izahı mümkün olmayan ek mali yük getirmektedir. Ayrıca atık su artılma tesisi de meydana gelecek bir arıza durumunda, by pass hattı ile atıksuların, Demirci deresi kanalıyla Çayıraltı plajına akacağı düşünülürse, rekreasyon alanından faydalanan ziyaretçiler ve yöre halkı sağlık riski ile karşı karşıya bırakılacaktır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan 3000 yıllık Antik Myndos kenti plajına arıtılmış da olsa atıksu deşarj etmek tarihe saygısızlıktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüksek işletme maliyetli bir projede ısrar etmek, kamuyu zarara uğratacağı gibi, etik kurallara, çevreci yaklaşıma uymayan ve yöre halkını dikkate almayan bir yatırımdır. Bu proje durdurulmalıdır. Sayın basın mensupları, TMMOB Bodrum İKK olarak, Turgutreis İleri Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon projesi ile ilgili çekincelerimizi, önerilerimizi Muski Genel Müdürü dahil olmak üzere ilgili idarelere defalarca ilettik. Ancak tüm çabalarımız cevapsız kaldı. Bu arıtma ve kanalizasyon projesinin yaratacağı çevresel sorunlar dikkate alınmadan “Dünya Bankası Finansmanı” perdesinin arkasına gizlenerek “Ben yaptım oldu” anlayışı ile Israrla sürdürülmeye devam ediyor.

İKK olarak bir kere daha belirtmek isteriz ki, bu arıtma ve kanalizasyon projesi bu havza için gereklidir ve biran önce tamamlanarak denize arıtılmamış atıksu deşarjına ivedilikle son verilmelidir. Ancak yapılmakta olanla, kaş yapayım derken göz çıkartmaya benzer bir durum yaşanmaktadır. Yapımı devam eden proje iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi Turgutreis’de yapılacak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ikincisi de bu tesise bağlanacak Kanalizasyon Şebeke Hattı ve terfi istasyonları inşaatıdır.

MUSKİ’nin internet sitesinde ayrıntıları bulunan ve ihalesi yapılan bu projeye göre, Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük, Koyunbaba mahallelerini kapsayan sahil şeridi ile İslamhaneleri, Peksimet ve Dereköy mahallelerinin atıksuları Turgutreis’teki arıtma tesisine bağlanacak, burada arıtıldıktan sonra da derin deşarj yöntemi ile denize deşarj edilecektir. İhalesi yapılan projeye göre Gümüşlük’deki ,mevcut haliyle çevresel sorunlara neden olan atık su arıtma tesisi, aktarma istasyonuna dönüştürülmüştür. Projede yakın zamanda bir değişikliğe gidilmiş, Gümüşlük ve Koyunbaba mahallelerine Geriş Mahallesi de eklenerek, Gümüşlük atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin 5 kat artırılmasına karar verilmiştir.

"ÇED raporu alınması zorunlu olan bu kapasite artırımı bu haliyle yasal değil"

Yönetmeliğe göre ÇED raporu alınması zorunlu olan bu kapasite artırımı bu haliyle yasal değildir.Yeni projede Arkeolojik sit alanında denize derin deşarj imkanı olmadığı için çok pahalı bir arıtma yöntemi olan membran arıtma sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı 10 milyon Euroluk Gümbet ve Gümüşlük arıtma tesislerinin kapasite artırma protokolünü bir törenle açıklamıştır. Membran arıtma tesisinin yatırım ve işletme maliyetinin çok yüksek olmasının açık bir kamu yararı ihlali olduğu bir yana, deşarj noktasının denizden sadece 900 metre olması, deşarjın Demirci deresi ile denize verilecek olması ,arıtılmış olsa dahi deniz yaşamında yaratacağı tahribatın dikkate alınmadığının göstergesidir. TMMOB Bodrum IKK olarak Gümüşlük AAT “kapasite artırma projesinin” iptal edilerek, orijinal projedeki aktarma istasyonu olarak kullanılmasını, Geriş mahallesi atıklarının Yalıkavak AAT ne yönlendirilmesini sağlayacak revizyonun ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz."