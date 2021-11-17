TL'de değer kaybı devam ediyor; dolar 10,60'ı, Euro 12 lirayı aştı

Akşam saatlerinde hızlanan TL'deki değer kaybı sonrası döviz kurlarında yeni zirveler görüldü. Dolar 10,63'ü gördü. Euro ise 12 TL'yi aştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında faiz kararına ilişkin yaptığı açıklamalarının ardından Dolar/TL öğle saatlerinde 10,56 seviyesine kadar yükselmişti.

Erdoğan, "faiz sebep-enflasyon sonuçtur" söylemini yineleyerek "Faiz sebeptir enflasyon neticedir, biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. anlayan anlar, anlamayan anlamaz, milletimizi faize ezdirmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak ise Erdoğan "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin" demişti.

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Öte yandan piyasa anketlerine göre Merkez Bankası'nın yarın faizleri 100 baz puan indireceği görüşünün hakim olması TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.