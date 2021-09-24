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Ekonomi

TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu

24 Eylül 2021 10:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) erken faiz indirimine gitmesiyle Türk Lirası değer kaybına devam ediyor. 

TL son olarak Arjantin Peso'sunu da geride bırakarak, yıl başından bu yana en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Dolar/TL kuru dün güne 8,63 lirasından başladıktan sonra, Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 olarak güncellemesinden sonra 8,80 seviyesini aşmıştı.

TIKLAYIN :Merkez Bankası faiz oranını düşürdü; dolar 8,80'i aştı

Öte yandan, dolar/TL kuru bugün güne 8,81 seviyesinden başlarken, yükselişini devam ettirerek 8,84'ü aştı ve rekor tazeledi.

TIKLAYIN: Döviz kurları güne yükselişle başladı; dolar 8.84'ü aştı

Dolar/TLkurfaizTCMBrekorArjantinpeso
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