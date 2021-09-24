Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor; dolar 8.87'yi gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından yükselişe geçen döviz kurları yeni günde de yükselişini sürdürüyor.

Dolar güne 8,81 seviyesinden başladı. Gün içinde ise 8,84'ü aşarak rekor tazeleyen dolar yüzde 1'in üzerinde değerlendi. Dolar son olarak 8,86 seviyesini gördükten sonra tekrar 8,81 seviyesine çekilmişti. Dolar kapanışa bir saat kala ise yeni bir yükselişle 8,87 seviyesini gördü.

Dolar dün ise günü 8,76 liradan kapatmıştı. Dolar dün güne 8,63 seviyesinden başladıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 8,80'ni aşmış ardından 8,76 seviyesine çekilmişti.

Euro ise güne 10,34 liradan başlarken, gün içinde 10,40 seviyesine dayanarak, yüzde 1'e yakın değer kazandı.

Euro dün günü 10,30 liradan kapattı. Dün güne 10,11 seviyelerinden başlayan euro, faiz kararının ardından 10,30'u aşmış, ardından 10,28 seviyesine çekilmişti.

TCMB dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı kararla yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 18 olarak güncellemişti.

TIKLAYIN: Merkez Bankası faiz oranını düşürdü; dolar 8,80'i aştı

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