TJK TV'de Seyis Star yarışması!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), türkü yarışması düzenledi. TJK’nın 9 ilde yer alan hipodromlarında çalışan lisanslı seyislerine yönelik başlatılan “Seyisler Yarışıyor, Türkünü Söyle” adlı 10 bin TL ödüllü yarışmaya 43 seyis katıldı. TJK TV'de yayınlanan yarışmada İsmail Türüt, Faruk Tınaz, jokey Selim Kaya ile TJK üyesi Can Güven’in juri üyesi olduğu yarış- mada, çeyrek finale gelindi. Farklı illerden gelen seyislerden 25’i ön elemeyi geçerek çeyrek finale kaldı. Onlar için Veliefendi Hipdromu’ndaki Tay Satış Merkezi orkestralı sahneye dönüştü- rüldü. 25 yarışmacı, 3’erli gruplar halinde hazırlanıyor. Sanatçı Aşkın Nur Yengi’nin müzisyen kardeşi Süreyya Yengi’nin koçluklarını yaptığı seyisler, 4 ve 11 Ekim’de yarı final için yarışacak. Yarı finaller 18 Ekim’de, final ise 25 Ekim Pazar günü Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda yapılacak. Finalde 4 kişi yarışacak. Ödül ise 10 bin TL.

"20 yıldır atlara türkü söylüyordum"

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, çeyrek finale kalan yarışmacılardan 3’ü, Habertürk için bir araya geldi ve canlı performans sergiledi. Diyarbakırlı 20 yıllık seyis Şeyhmus Başkurt, bu yarışmayla rüyalarının gerçeğe dönüştüğünü söylüyor:

“Çocukluğumdan beri seyislik yapıyorum. 20 yıldır atlara türkü söylüyordum, şimdi seyircilere söyleyeceğim. Rüyalarımda hep şarkı söylerken görüyordum kendimi. Popstar ve O Ses yarışmalarını izlerken hep ‘Keşke’ diyordum. Elemelerde eşim izledi, 6 aylık hamile. Ona baktıkça heyecanım arttı ama çeyrek finale çıkmayı başardım. Karadeniz türküleri söyledim. Çeyrek finalde de türkü söyleyeceğim. Yarışmaya prova dışında evde türkü söyleyerek hazırlanıyorum.”

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