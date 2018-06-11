Tiyatronun Oscar'ı kabul edilen Tony Awards, sahiplerini buldu

Tiyatronun Oscar’ları’ olarak kabul edilen, Amerika’nın en prestijli tiyatro ödülleri Tony Awards, dün gece New York’ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

James Corden’in sunuculuğunu üstlendiği, Beacon Tiyatrosu'nda düzenlenen törene 16 dalda aday gösterilen Hamilton oyunu damgasını vurdu.

Sadece aday olmakla kalmayıp, neredeyse tüm dallarda ödülleri toplayan Hampton, kazandığı 11 ödülle Tony Awards tarihinin ödül rekorunu da kırmış oldu.

İşte Tony Awards 2016'nın kazananlar listesi:

En İyi Müzikal

Hamilton

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal)

Cynthia Erivo, The Color Purple

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal)

Leslie Odom, Jr., Hamilton

En İyi Uyarlama (Müzikal)

The Color Purple

En İyi Koreografi

Andy Blankenbuehler, Hamilton

En İyi Kostüm (Tiyatro)

Clint Ramos, Eclipsed

En İyi Kostüm (Müzikal)

Paul Tazewell, Hamilton

En İyi Tiyatro Oyunu

The Humans by Stephen Karam

En İyi Uyarlama (Tiyatro)

Arthur Miller’s A View from the Bridge

En İyi Müzikal Senaryosu

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

En İyi Orkestrasyon

Alex Lacamoire, Hamilton

En İyi Kadın Oyuncu (Tiyatro)

Jessica Lange, Long Day’s Journey Into Night

En İyi Işık (Müzikal)

Howell Binkley, Hamilton

En İyi Işık (Tiyatro)

Natasha Katz, Long Day’s Journey Into Night

En İyi Yönetmen (Müzikal)

Thomas Kail, Hamilton

En İyi Yönetmen (Tiyatro)

Ivo Van Hove, Arthur Miller’s A View from the Bridge

En İyi Yardımcı Erkek Yardımcı Oyuncu (Müzikal)

Daveed Diggs, Hamilton

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Müzikal)

Renée Elise Goldsberry, Hamilton

En İyi Yardımc Kadın Oyuncu (Tiyatro)

Jayne Houdyshell, The Humans

En İyi Erkek Oyuncu (Tiyatro)

Frank Langella, The Father