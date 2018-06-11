Tiyatronun Oscar'ı kabul edilen Tony Awards, sahiplerini buldu

Tiyatronun Oscar’ları’ olarak kabul edilen, Amerika’nın en prestijli tiyatro ödülleri Tony Awards, dün gece New York’ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
James Corden’in sunuculuğunu üstlendiği, Beacon Tiyatrosu'nda düzenlenen törene 16 dalda aday gösterilen Hamilton oyunu damgasını vurdu.
Sadece aday olmakla kalmayıp, neredeyse tüm dallarda ödülleri toplayan Hampton, kazandığı 11 ödülle Tony Awards tarihinin ödül rekorunu da kırmış oldu.
İşte Tony Awards 2016'nın kazananlar listesi:
En İyi Müzikal
Hamilton
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal)
Cynthia Erivo, The Color Purple
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal)
Leslie Odom, Jr., Hamilton
En İyi Uyarlama (Müzikal)
The Color Purple
En İyi Koreografi
Andy Blankenbuehler, Hamilton
En İyi Kostüm (Tiyatro)
Clint Ramos, Eclipsed
En İyi Kostüm (Müzikal)
Paul Tazewell, Hamilton
En İyi Tiyatro Oyunu
The Humans by Stephen Karam
En İyi Uyarlama (Tiyatro)
Arthur Miller’s A View from the Bridge
En İyi Müzikal Senaryosu
Lin-Manuel Miranda, Hamilton
En İyi Orkestrasyon
Alex Lacamoire, Hamilton
En İyi Kadın Oyuncu (Tiyatro)
Jessica Lange, Long Day’s Journey Into Night
En İyi Işık (Müzikal)
Howell Binkley, Hamilton
En İyi Işık (Tiyatro)
Natasha Katz, Long Day’s Journey Into Night
En İyi Yönetmen (Müzikal)
Thomas Kail, Hamilton
En İyi Yönetmen (Tiyatro)
Ivo Van Hove, Arthur Miller’s A View from the Bridge
En İyi Yardımcı Erkek Yardımcı Oyuncu (Müzikal)
Daveed Diggs, Hamilton
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Müzikal)
Renée Elise Goldsberry, Hamilton
En İyi Yardımc Kadın Oyuncu (Tiyatro)
Jayne Houdyshell, The Humans
En İyi Erkek Oyuncu (Tiyatro)
Frank Langella, The Father