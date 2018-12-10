Tiyatrolara maddi yardımda yeni şart: Çocuk ve gençlik oyunlarına uzman kontrolü

Kültür Bakanlığı, maddi yardım yapacağı özel tiyatroların çocuk ve gençlik oyun metinlerinin pedagog ya da psikolog tarafından kontrol edilmesi şartını getirdi.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre özel tiyatroların çocuk ve gençlik oyun projeleri pedagog veya psikolog tarafından kontrol edildikten sonra onay alabilecek.

Uzman, diploma numarasını da ekleyeceği bir rapor hazırlayacak. Tiyatro, maddi yardım alabilmek için rapor ve uzmanın imzaladığı oyun metniyle birlikte bakanlığa gidecek. Pedagog ya da psikolog tarafından onaylanmayan oyunlar yardım alamayacak.