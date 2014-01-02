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Kültür-Sanat

Tiyatrokare, üç farklı oyunla perde açacak

Tiyatrokare, üç oyunu Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinde sahnelemeye devam ediyor

02 Ocak 2014 22:34

Tiyatrokare, 22. Sanat yılında,  farklı tiyatroya türlerindeki üç oyunu Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinde  sahnelemeye devam ediyor.
 
Tiyatrokare’nin kuruluş oyunu olan ve bu yıl tekrar repertuara alınan, 1991 Pulitzer Ödüllü komedisi “Müziksiz Evin Konukları”, Profilo, Ataköy, Kozyatağı ve Caddebostan’da sahnelenecek. 17 Ocak ve 18 Ocak’ta da Ankara Şinasi Sahnesi’ne turne düzenlenecek. “Müziksiz Evin Konukları,” Babalarının ekonomik sıkıntıya girmesi nedeniyle,  kendisini sevgiye kapatmış bir babaanne ve onun çocuk ruhlu kızıyla, müziksiz ve neşesiz bir evde yaşamak zorunda kalan iki çocuğun öyküsünü konu ediniyor.

Geçtiğimiz yılki Hamburg  turnesinin ardından  Nisan ayında Amsterdam, Viyana, Brüksel, Münih, Franfurt, Duisburg, Stuttgart gibi merkezlerde sahnelenecek olan “Leyla’nın Evi”, Ocak ayında Ankara’da 19. ve son kez, Şubat ayında da İzmir’de 23. Ve son kez sahnelenecek.

Tiyatrokare’nin geçtiğimiz yıl çok sevilen ve “Suna Keskin”e pekçok ödül kazandıran romantik komedisi “Aşka 103 Adım” ise, 4 Ocak, 22 ve 23 Şubat’ta Profilo’da oynadıktan sonra çok uzun bir Anadolu turnesine çıkmaya hazırlanıyor.

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