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Kültür-Sanat

Tiyatrokare 'Müziksiz evin konukları'nı yeniden oynayacak

Tiyatrokare, 'Müziksiz Evin Konukları' adlı oyunu, Şubat ayında ölen Macide Tanır anısına, tekrar sahneliyor

06 Kasım 2013 00:14

Tiyatrokare bu yıl 22 sene önce açılış oyunu olan “Müziksiz Evin Konukları” adlı oyunu, Şubat ayında ölen Macide Tanır anısına, tekrar sahneliyor.
 
16 Kasım’dan itibaren Profilo’da sahnelecek olan oyunun tanıtımı geçtiğimiz gün Koç Araba Müze’sinde gerçekleştirildi. Bu yıl 50 sanat yılını kutlayan, Kurtlar Vadisi dizisinde Nafize ana rolüyle gönüllere yereden Serpil Tamur “Müziksiz Evin Konukları” adlı oyununda babaanne rolüyle çıkacak tiyatroseverlerin karşısına.

Oyunda sinema tutkunu kızı Bella yı, “Umutsuz Ev Kadınları” dizisinde Emel rolünü oynayan Özge Özder canlandırıyor.  İki kuşak oyuncu ilk kez birlikte aynı sahneyi paylaşacaklar.

Oyun, babalarının ekonomik durumunun bozulması nedeniyle, sevgisiz bir babaanne ve engelli bir hala ile yaşamak zorunda kalan iki çocuğun hikayesini anlatılıyor. Nedim Saban'ın Türkçeleştirerek, sahneye taşıdığı oyunda diğer rolleri Asuman Çakır, Abdül Süsler, Emrah Düzkaya, Abdullah Semercioğlu, Selim Tezin oynuyor. Dekor Barış Dinçel, kostüm tasarımı Serpil Tezcan’a ait.

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tiyatrokareMüziksiz Evin KonuklarıMacide Tanır

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