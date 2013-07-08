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Kültür-Sanat

Tiyatroda rekor yine Genco Erkal'ın

Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu, 2012-1013 sezonunda 7 oyunu 133 kez sahneledi, 58 bin 800 tiyatro severi konuk etti.

08 Temmuz 2013 13:19

Genco Erkal'ın 1969 yılında kurduğu Dostlar Tiyatrosu, geçtiğimiz sezonu da rekorla kapattı. 'Sivas 93', 'Kerem Gibi', 'Nereye Gidiyoruz?', 'Marks'ın Dönüşü', 'İnsanlarım', 'Ben Bertolt Brecht' ve 'Yaşamaya Dair-Bursa Cezaevi’nden Mektuplar' oyunlarıyla seyirci kasşısına çıkan Dostlar Tiyatrosu, 133 kez sahneye çıkarak, 58 bin 800 seyirciyle buluştu.

Sezon içinde bazı haftalar beş gün üst üste beş farklı oyun sahneleyerek temposuyla da hayranlık uyandıran 75 yaşındaki Genco Erkal, bu yoğunluğa rağmen Eminönü’ndeki tarihi Ali Paşa Hanı'nda yeni bir açık hava tiyatrosu kurdu. Erkal, yeni oyunu 'Yaşamaya Dair-Bursa Cezaevi’nden Mektuplar'ı da ilk kez burada sahneledi.

2012 yılının Aralık ayında oyunlarını sahnelediği Muammer Karaca Tiyatrosu, Beyoğlu Belediyesi'nce kapatılan Erkal, yeni oyunu ‘Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar’, rol arkadaşı Tülay Günal'la birlikte Eminönü’ndeki yeni mekânı tarihi Ali Paşa Hanı'nda oynadı.

Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelenen bütün oyunlarda yer alan, aynı zamanda 'Kerem Gibi', 'Nereye Gidiyoruz?', 'Marks'ın Dönüşü', 'İnsanlarım'ı tek başına sahneleyen duayenin, 'Marks'ın Dönüşü' dışındaki oyunları da ya kendi uyarlaması ya da onun imzasını taşıyor.

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