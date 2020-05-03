Tiyatroculardan ortak bildiri: Kaynaklar paylaşılsın, tiyatromuz yaşasın!

Tiyatro emekçileri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını yüzünden kapalı olan tiyatroların ayakta kalması için geniş katılımlı bir imza kampanyası başlattı. Ortak bir bildiri yayınlayıp devlete çağrıda bulunan tiyatrocular, "Kaynaklar paylaşılsın, tiyatromuz yaşasın!" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında pek çok yer gibi tiyatrolar da uzun süredir kapalı. İrili ufaklı onlarca özel tiyatro, bu süreçte zor günler geçiriyor.

Tiyatro emekçileri, ayakta kalmak için hükümetten yardım bekliyor. Bu amaçla geniş katılımlı bir imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya 2 bin tiyatro emekçisi katıldı

Tiyatro emekçileri, devlete çağrıda bulunup "Kaynaklar paylaşılsın, tiyatromuz yaşasın!" dedi.

Kampanyaya aralarında Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Haluk Bilginer, Rutkay Aziz, Zuhal Olcay, Tamer Levent, Orhan Aydın, Yurdaer Okur, Sumru Yavrucuk, Mert Fırat ve Şevket Çoruh'un olduğu yaklaşık 2 bin tiyatro emekçisi katılmış durumda.

"Tiyatrolar kamuya aittir, ödenekler haktır"

İmzaya açılan metinde şu ifadeler yer alıyor: "Birçok tiyatro, salgının doğurduğu ekonomik krizi atlatamayacak ve tiyatro toplulukları dağılacak, tiyatro emekçileri yaşamsal darbeler yiyecek, salonlar kapanacak, tiyatro sanatı iflasa sürüklenecektir.



Tiyatrolar kamuya aittir, kamusaldır. Kamusal tiyatroya ayrılması gereken devlet ödenekleri vardır, bu ödenekler haktır. Böyle bir felaket sürecinde 'devlet ve yerel yönetim ödenekli tiyatrolar' ve 'kamusal tiyatrolar' arasında ayrım yapılamaz. Kaynaklar paylaşılmalıdır."

Tiyatrocuların talepleri

Kamusal tiyatrolar KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,



Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır,



2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır,



Kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri, 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmelidir, prim borçlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,



Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır,



Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir,



Kültür Bakanlığı tarafından 'Özel Tiyatrolara Devlet Desteği' olarak tanımlanan yönetmeliğin hüküm ve şartları, günün ihtiyaçlarına uygun olarak acilen yeniden düzenlenmelidir.



Tiyatromuz Yaşasın Kolektifi, "Bu kez alkışlarınızı değil imzalarınızı istiyor, tiyatromuz yaşasın diyenlerle beraber bu kararlı mücadeleyi büyütmek için yola çıkıyoruz. Bildiriyi sadece imzalamayın, tüm inandıklarınızla ve sevdiklerinizle paylaşın; tiyatro yaşasın," diyor...