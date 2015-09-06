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Politika

Tiyatrocu İlyas İlbey CHP'den aday olacak

İlyas İlbey, kendisi gibi tiyatrocu olan Yasemin Yalçın'la evli...

06 Eylül 2015 17:05

1 Kasım seçimleri öncesinde, bir isim daha sanat dünyasından siyasete transfer oldu. Tiyatrocu İlyas İlbey, CHP'den milletvekili adayı olacak.

 CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'ya yaptığı açıklamada, İlbey'ın Kastamonu'dan aday olacağını söyledi.

Kendisi gibi tiyatrocu olan Yasemin Yalçın ile evli olan İlyas İlbey'le, Muğla'da bir film çekimi sırasında temas kurulduğunu kaydeden Tekin, şöyle konuştu;

"İlyas İlbey, Cem Yılmaz'la birlikte halen Muğla'da bir film çekiminde. Kendisiyle telefonla konuştuk. İlbey, Kastamonu'dan, CHP listelerinden 1 Kasım seçimlerine girecek."

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