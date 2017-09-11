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Tiyatrocu Erdal Tosun'un öldüğü kazada asli kusurlu belirlendi

Kazada Erdal Tosun'un kusursuz olduğu belirtildi

11 Eylül 2017 13:05

İstanbul Sarıyer'de ünlü tiyatrocu Erdal Tosun'un aracının üzerine düşerek ölümüne neden olan şüpheli sürücü Nihat Şaki'nin asli kusurlu olduğu belirlendi.

Sarıyer'de 29 Kasım günü sabah saatlerinde Büyükdere caddesinde kontrolden çıkan Nihat Şaki idaresindeki otomobil tiyatrocu Erdal Tosun'un arabasının üzerine düştü. Tosun olay yerinde hayatını kaybederken, Şaki kazada hafif yaralandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Şaki, 17 Ocak'ta kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Dosyanın, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilerek sanığın kusuru konusunda rapor istenmesine karar verildi.

'Refüjü fark etmedi'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hazırlanan raporda Şaki'nin hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı, görüş mesafesine uygun şekilde seyrini sürdürmesi gerekirken yola dikkat etmeyerek, görüş alanını yeterince kontrol altında tutmadığı kaydedildi.

Bir aracı sollayan Şaki'nin refüjü fark etmeyip çarptığı ve karşı şeride doğru havalanarak Tosun'un aracına çarptığı kaydedildi. Erdal Tosun'un kusursuz olduğu, yolda da herhangi bir sorun bulunmadığı da belirtildi.

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