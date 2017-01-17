Sanık, Erdal Tosun davasında ilk kez hâkim karşısında

Tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Tosun'un ölümüne yol açan kazada sürücü Nihat Şaki ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Şaki, son derece üzgün olduğunu söyleyerek, "Ben de babamı trafik kazasında kaybettim. Özel Harekat için başvuru yapmıştım. Kazadan sonra gidemedim" dedi. Şaki'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Sarıyer’de 29 Kasım 2016 sabahı, diyaliz makinesine girmek için evinden yola çıkan sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki’nin kendi aracına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay nedeniyle yaralanan sürücü Nihat Şaki, gözaltına alınmış daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakim: Şiddetli yağmur vardı, neden 4. viteste gidiyordun

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, soruşturma sonrasında açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Nihat Şaki, yaptığı savunmasında, havanın karanlık olduğunu, şiddetli yağmur yağdığını, hızını tam olarak hatırlamadığını ancak 4. viteste gittiğini söyledi. Bunun üzerine hakim sanığa, "Peki şiddetli yağmur varsa sen neden 4. viteste gidiyordun" diye sordu. Sanık Saki bu soruya, "Yol boştu o yüzden" şeklinde cevap verdi.

''Su birikintisi olmasaydı kaza olmazdı''

Yolda hafif rampalı bir eğim olduğunu söyleyen sanık, "Su birikintisi olduğunu görmedim. Anlık bir olay oldu. Su birikintisine girince araç savruldu. Hakimiyeti kaybettim. Refüje çarptım ve kaza oldu. Başımı çarptığım için şuurumu kaybetmişim. Sonrasını hatırlamıyorum. Erdal Tosun'un vefat ettiğini hastanede öğrendim" dedi.

''Özel harekâta başvurmuştum sonra gidemedim''

''Su birikintisi olmasaydı bu kaza olmazdı" diyen sanık Nihat Şaki, "Yaşanan bu olaydan ötürü son derece üzgünüm. Ben ve ailem maddi manevi mağdur olduk. Ben de babamı trafik kazasında kaybettim. Özel harekat başvurusu yapmıştım. Ancak bu olay sebebiyle gidemedim" dedi.

Kazadan önce evlilik yolunda olduğunu söyleyen sanık, "Nişanlıydım" dedi. Hakim, "Nişan bozuldu mu? Nişanlıydım dedin" diye sordu. Sanık ise, "Kendi aramızda nişan yapmıştık. Şu an zor durumdayız" dedi.

"Ülkenin en büyük değerlerinden birinin ölmesine sebep oldu"

Sanığın ardından Erdal Tosun’un ailesinin avukatı söz aldı. Sanığın tutuklanmasının ardından sanık avukatının yaptığı, "Erdal Tosun ünlü olmasaydı müvekkilim tutuklanmazdı" savunmasına değinen avukat, “Meslektaşımın beyanları talihsizdir. Ölen bir insandan bahsediyoruz. Bunun ünlü olup olmamasıyla alakası yoktur. Erdal Tosun bu ülkenin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biridir. Biliyorum sanık bu olaydan sonra kahroldu. Ölene kadar da bunu vicdan azabını boynunda taşıyacak. Çünkü istemeden de olsa ülkenin en büyük değerlerinden birinin ölümüne sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Tututkluluk halinin devamına..."

Alınan beyanların ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mevcut delil durumu, delillerin tam olarak toplanmamış olması ve sanığın olay yerinde olayı göstermesine ihtiyaç duyulması dolayısıyla kaçma şüphesini göz önüne alan mahkeme sanık Şaki’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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