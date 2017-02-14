Erdal Tosun'a çarparak ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Tiyatronun usta isimlerinden Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sürücü Nihat Şaki’nin tahliyesine karar verildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Tosun'un hayatını kaybettiği kaza 30 Kasım 2016'da saat 06.30 sıralarında Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana gelmişti. Levent'ten Sarıyer'e giden otomobilin sürücüsü, kavşağa girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra Sarıyer'den Levent istikametine giden sanatçı 53 yaşındaki Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin üstüne düşerek yola savruldu.

Düşmenin etkisiyle Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin tavan kısmı çöktü. Erdal Tosun hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri orta refüje çarparak takla atan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tiyatrocu Erdal Tosun’u ise sıkıştığı yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Tosun, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tosun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.